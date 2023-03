Caso Dani Alves: A última foto de Dani Alves antes de entrar na prisão: eu não sabia o que ia acontecer

Dani Alves está preso sem direito a fiança há mais de dois meses, acusado de supostamente estuprar uma jovem em uma boate de Barcelona no dia 30 de dezembro.

Enquanto o brasileiro segue se adaptando à sua nova vida na cadeia, aguardando o julgamento, novos dados e informações sobre o que aconteceu não param de surgir.

Enquanto a defesa do jogador continua trabalhando para provar sua inocência e Joana Sanzsua ex-mulher, decidiu terminar definitivamente o relacionamento com alvesas últimas informações que surgiram sobre o jogador de futebol revelam seus últimos passos antes de ser preso.

O programa ‘Fiesta’ do canal espanhol Telecinco publicou com exclusividade aquela que acabou sendo a foto do último dia de liberdade desfrutado por Daniel Alvestirada na quinta-feira, 19 de janeiro, um dia antes de depor perante o juiz e acabar preso.

“O programa conseguiu a foto do último dia de sua liberdade”, explicou o programa.

“Esta foto que estamos vendo agora corresponde a quinta-feira, 19 de janeiro.

“No dia 20, vamos lembrar que ele vai depor e vai direto para a prisão e vai para a prisão”.

Ele sabia que no dia seguinte iria depor, mas não fazia ideia do que a suposta vítima declarou

“É uma foto num restaurante que ele frequentava com muita regularidade, um restaurante asiático em Barcelona”, explicou um jornalista, acrescentando ainda que Alves lá ficou até depois da hora de fechar.

Alves não sabia o que estava por vir

No mesmo programa também destacaram que o brasileiro estava muito tranquilo durante o jantar, como mostra a fotografia.

“Disseram-me que ele estava completamente alheio ao que ia acontecer”, disse um dos colaboradores do programa.

“Não foi uma refeição de despedida, não foi uma conversa sobre nada.

“Ele tinha muita certeza de que no dia seguinte iria depor, mas não fazia ideia do que a suposta vítima afirmou, é um jantar descontraído com amigos”.

Ele sempre pensou que iria testemunhar sobre um assunto trivial e deu pouca importância a isso.

“O que está claro é que os Mossos d’Esquadra -a polícia regional- já sabiam o que estava acontecendo”, continuou o programa.

“A maior preocupação deles era alves para voltar para a Espanha, já que ele estava no Brasil, e eles fizeram isso muito bem porque, efetivamente, ele sempre pensou que iria testemunhar sobre um assunto trivial que realmente não iria transcender e é por isso que ele é visto com aquela absoluta tranquilidade e segurança.”

Polícia espanhola planeja viagem de Alves à Espanha

A polícia espanhola elaborou um plano para prender Alves, que estava no México como Pumas jogador, viajar para a Espanha.

Fizeram o jogador acreditar que a denúncia não era sólida, que era uma denúncia por supostamente ter tocado uma menina por baixo da saia, mas nada mais, sem dar muita credibilidade à jovem para que o brasileiro se apresentasse sem preocupações para depor Em Barcelona.

Foi um estratagema para fazer o jogador acreditar que não havia possibilidade de ser preso, pois temiam que, caso sua verdadeira situação fosse conhecida, ele sairia foragido.

Dani Alves havia acabado de jogar sua primeira partida do ano no México em 8 de janeiro com Pumasna vitória por 2 a 1 sobre o Juarez, na qual o zagueiro esteve em campo por 45 minutos.

O brasileiro, que acabou por ser detido a 20 de janeiro, não saiu de Espanha e o clube universitário rescindiu o seu contrato assim que a denúncia veio à tona.