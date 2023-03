Caso de discriminação do técnico da NFL, Brian Flores, vai a tribunal

NTreinador FL Brian Flores pode apresentar queixas de discriminação contra a liga e três times depois que um juiz federal na quarta-feira rejeitou a opção de arbitragem, presumivelmente perante o comissário Roger Goodelle fez algumas observações contundentes sobre o status do preconceito racial no esporte.

A decisão escrita por Juíza Valerie Caproni em Manhattan, abrir caminho para Flores levar suas reivindicações a julgamento também exigiu que dois outros treinadores que ingressaram no processo se submetessem à arbitragem. A liga tentou mover as reivindicações de Flores para arbitragem, citando contratos que os treinadores haviam assinado.

Flores processou a liga e três times há um ano, dizendo que a liga estava “cheia de racismo”, principalmente na contratação e promoção de treinadores negros.

Caproni escreveu que as descrições dos treinadores de suas experiências de discriminação racial em uma liga com uma “longa história de discriminação sistemática contra jogadores, treinadores e gerentes negros – são incrivelmente preocupantes”.

O juiz disse que era “difícil de entender” como havia apenas um treinador principal negro na época em que Flores entrou com o processo em uma liga de 32 times com jogadores negros representando cerca de 70% do plantel.

O juiz disse que Flores pode deixar um júri decidir o mérito de suas reivindicações de discriminação contra a liga, o Denver Broncos, o New York Giants e o Houston Texans, mas ele deve prosseguir com suas reivindicações contra o Miami Dolphins por meio de arbitragem.

“Estamos satisfeitos que as alegações do treinador Flores de discriminação sistemática contra a NFL e várias equipes irão prosseguir no tribunal e, finalmente, perante um júri de seus pares”, disse o advogado Douglas Wigdor em um e-mail.

Ele acrescentou: “Estamos desapontados com o fato de o tribunal ter obrigado a arbitragem de quaisquer reivindicações perante o Sr. Goodell, pois ele é obviamente tendencioso e desqualificado para decidir sobre esses assuntos. Esperamos que ele delegue esses assuntos a um árbitro verdadeiramente neutro como uma questão de justiça fundamental. “

porta-voz da NFL Brian McCarthy disse que a decisão do juiz “afirma corretamente que a grande maioria das reivindicações neste caso é devidamente arbitrável pelo Comissário sob acordos vinculativos assinados por cada demandante”.

Ele acrescentou: “Pretendemos avançar prontamente com as arbitragens conforme indicado pelo Tribunal e buscar rejeitar as reivindicações restantes.”

Flores entrou com o processo depois que foi demitido por Miami

De acordo com o processo, Miami Dolphins proprietário Stephen Ross disse a Flores que pagaria a ele $ 100.000 por cada derrota durante a primeira temporada do técnico, porque queria que o clube “afundasse” para conseguir a primeira escolha do draft.

O processo alegou que Ross então pressionou Flores para recrutar um quarterback proeminente em violação das regras de adulteração da liga. Quando Flores recusou, ele foi escalado como o “negro zangado” com quem é difícil trabalhar e foi ridicularizado até ser demitido, disse o processo.

Os Dolphins responderam ao processo quando foi aberto dizendo que negava veementemente qualquer alegação de discriminação racial e estava “orgulhoso da diversidade e inclusão em toda a nossa organização”.

Os advogados das equipes não responderam imediatamente a um pedido de comentário na quarta-feira.

Quando entrou com o processo, Flores disse que sabia que estava arriscando sua carreira de treinador que ama, mas esperava trazer mudanças positivas para as próximas gerações, desafiando o racismo sistêmico na liga.

O juiz observou que Flores foi anunciado como o novo coordenador de defesa do Minnesota Vikings no início deste mês.

Caproni determinou que as reivindicações apresentadas por Steve Wilks e Ray Horton, dois outros treinadores que ingressaram no processo, devem passar por arbitragem.

O processo disse que Wilks foi discriminado pelo Arizona Cardinals em 2018, quando foi contratado como “treinador de bridge”, mas não teve nenhuma chance significativa de sucesso, enquanto Horton foi submetido a tratamento discriminatório quando recebeu uma entrevista falsa para o Tennessee Titans. cargo de treinador principal em janeiro de 2016.

Em sua opinião, Caproni disse que o caso lançou “um holofote nada lisonjeiro sobre as práticas de emprego dos times da Liga Nacional de Futebol”.

“Embora a clara maioria dos jogadores profissionais de futebol seja negra, apenas uma pequena porcentagem de treinadores é negra”, escreveu ela.

Ao decidir quais reivindicações no processo devem ir para a arbitragem em vez de serem litigadas no tribunal, o juiz citou detalhes sobre contratos individuais e se eles foram devidamente assinados.

Ela também decidiu que o possível papel de Goodell como árbitro não invalidava os acordos de arbitragem. Caproni observou que o Tribunal de Apelações do 2º Circuito dos EUA rejeitou um argumento dos advogados do quarterback Tom Brady – em uma disputa sobre bolas de futebol murchas e uma suspensão de quatro jogos – de que Goodell não poderia, por lei, arbitrar de forma justa reivindicações relacionadas ao conduta da liga.

Caproni acrescentou, porém, que deixar Goodell ser o árbitro criou um risco de viés e que “é preocupante” que uma declaração da NFL no dia em que Flores processou disse que o processo não tinha mérito.

Ela também observou que manterá autoridade para revisar a decisão do comissário se ele for o árbitro.