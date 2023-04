Cat Zingano ‘não pode se importar’ se Cris Cyborg retorna ou não ao Bellator

Cat Zingano é indiferente se a atual campeã dos penas do Bellator, Cris Cyborg, reassina com a promoção.

Zingano enfrenta Leah McCourt na luta co-principal do Bellator 293 desta sexta-feira. Desde que assinou com o Bellator, o ex-desafiante ao título do UFC foi 3-0 e parecia estar em rota de colisão com Cyborg – mas a luta nunca se concretizou.

Agora que ela tem uma luta marcada, Zingano não vai mais se preocupar se a luta com Cyborg vai acontecer ou não.

“Neste ponto, eu realmente não posso me importar, você sabe o que quero dizer? Tipo, está me segurando, estou fazendo isso ou aquilo e tentando agir como se esperasse que algo não fizesse nada por mim, além de me manter na ponta dos pés nos momentos em que deveria estar descansando, ” Zingano disse ao MMA Fighting. “Não sei, em um minuto estou sendo trollado por ela dizendo: ‘Assine o contrato’, e no outro, é como, OK, mas você nem tem um contrato. Então o que você quer dizer?

“Não estou assinando o contrato [because you’re not signed to Bellator]e eu disse desde o início, minha única condição é que ela teste limpo em [with] teste de drogas independente e eu vou fazer exatamente o mesmo teste. Eu só quero que tudo fique justo. E se ela for embora, não me importa; se ela ficar, não me importo. Só preciso me concentrar em mim, no meu treinamento e na minha vida, e acho que veremos o que acontece.”

Zingano esperava estar de volta à gaiola do Bellator muito mais cedo, mas de acordo com “Alpha”, quaisquer confrontos em potencial que estavam sendo direcionados falharam por um motivo ou outro.

No que diz respeito às esperanças de título, Zingano não vai deixar que fatores que ela não pode controlar causem efeitos negativos. Se houver uma data e um adversário definido, Zingano está no jogo, mas ela admite que o caminho de sua mais recente vitória contra Pam Sorenson no Bellator 282 até esta sexta-feira foi um pouco frustrante.

“Então, na minha última luta – que foi em 24 de junho – em todas as entrevistas, me disseram que o vencedor daquela luta iria lutar pelo título”, disse Zingano. “Eles estavam me dizendo que seria um pouco antes das férias. Então [it’s then] junho, tire alguns meses de folga e depois [I was told my next fight would] provavelmente logo antes do Dia de Ação de Graças ou Natal ou algo assim, e então foi adiado. Acho que eles me disseram que Cyborg não tem mais contrato, então ela se foi e, sei lá, acho que eles simplesmente não sabiam o que fazer com isso.

“Aí, a partir daí foi meio que, isso é uma luta vaga, um título vago? É um título provisório? Será um título? É o que quer que seja? E as conversas continuaram em todos os lugares, exceto direto, e eles me prometeram que o início de janeiro seria a primeira luta, e então eles disseram fevereiro e agora estamos em março. Então, minha adrenalina estava aumentando o tempo todo, esperando que eu fosse pular no acampamento e continuei treinando.

“Então, estou feliz que algo aconteceu, e mesmo isso, eu não tinha certeza se seria uma luta de cinco rounds contra Leah McCourt, ou se seria uma luta regular de três rounds como esta porque, novamente, eles estão dizendo que Cyborg não tem contrato com o Bellator. Então, sim, estou feliz por estar me preparando e feliz por ter essa competição chegando.