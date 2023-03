CCL Industries ABRE VAGAS em DOIS ESTADOS

A CCL Industries, o maior grupo global de soluções em rótulos e embalagens premium, está atrás de novos colaboradores no mercado de trabalho. Dito isso, antes de falar mais sobre a empresa, confira quais são os postos de trabalho disponíveis:

Analista de Análise de Valor – Vinhedo – SP – Efetivo;

Analista de Logística – Vinhedo – SP – Efetivo;

Analista de Marketing – Vinhedo – SP – Efetivo;

Analista de Recursos Humanos – Vinhedo – SP – Efetivo;

Analista de SGI – Criciúma – SC – Efetivo;

Aprendiz – Controle de Qualidade -Criciúma – SC – Aprendiz;

Assistente de Contas e Atendimento – Vinhedo – SP – Efetivo;

Assistente de Design / Inovação – Vinhedo – SP – Efetivo;

Auxiliar de Produção – Criciúma – SC – Efetivo;

Auxiliar de Serviços Gerais I – Vinhedo – SP – Efetivo;

Banco de talentos – Vagas Administrativas;

Consultor Comercial – São Paulo – SP – Efetivo;

Consultor Comercial – Vinhedo – SP – Efetivo;

Consultor de Vendas Interna – Vinhedo – SP – Efetivo;

Coordenador de Manutenção – Vinhedo – SP – Efetivo;

Estoquista – Vinhedo – SP – Efetivo;

Mecânico de Manutenção – Vinhedo – SP – Efetivo;

Operador de Máquina – Vinhedo – SP – Efetivo.

Mais sobre a CCL Industries e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a CCL, é interessante frisar que a empresa faz parte do maior grupo mundial produtor de soluções para embalagens, a CCL Industries Inc. Com sede em Toronto – Canadá, a CCL Industries foi fundada em 1951 e conta com fábricas na América do Norte, Europa, América Latina e Ásia. Dito isso, o Grupo tem entre seus clientes algumas das maiores companhias globais detentoras de marcas de destaque em vários segmentos.

Além disso, oferece produtos e serviços de uma qualidade superior a preços competitivos, atendemos aos mais diversos segmentos de mercado, como o de cosméticos, limpeza doméstica (household), farmacêuticos, alimentos, bebidas, segurança etc.

