Celebridades preparam o desfile de moda da Versace

O desfile de moda da Versace foi um sucesso absoluto – apesar de uma ligação de última hora para adiar um dia – com alguns dos maiores nomes de Hollywood se vestindo com esmero para comparecer.

O desfile de outono/inverno acabou sendo remarcado de sexta para quinta-feira devido à chuva – foi um evento ao ar livre no telhado do Pacific Design Center em WeHo. Com base na participação … todos limparam suas agendas.