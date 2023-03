Celtics garante vaga nos playoffs apesar de ter falhado na final durante a derrota para o Jazz

Tele celtas de Boston (49-23) conquistou uma vaga nos playoffs pelo nono ano consecutivo, apesar de perder para o Utah Jazz (34-36) Sábado à noite no Vivint Smart Home Arena depois de estragar a jogada final.

Com o calor de Miamia derrota para o búfalos de Chicagoo Celtics já chegou à pós-temporada 15 vezes nos últimos 16 anos.

O príncipe William não se cansa de Jayson Tatum enquanto assiste ao jogo do Celtics

atacante do Celtics Grant Williams recebeu o passe interno na última jogada da derrota por um ponto e foi bloqueado quando dirigiu para a cesta para uma bandeja.

Williams, de 24 anos, terminou a competição com 23 pontos, apenas um pouco atrás do artilheiro do Boston, Jaylen Brown.

Torcedores questionam por que técnico do Celtics Joe Mazzulla traçaria uma jogada para Williams sobre Grant para encerrar o jogo.

O técnico do Celtis, Joe Mazulla, na jogada final

Mazzulla, 34, explicou durante sua coletiva de imprensa pós-jogo que a jogada não funcionou porque Williams “foi para o lado oposto”.

O lado positivo de Boston é que eles estão oficialmente nos playoffs e com jogos suficientes para garantir uma classificação mais alta.

O Milwaukee Bucks e Denver Nuggets são as duas únicas outras equipes que garantiram uma passagem para a pós-temporada.

Jayson Tatumque marcou apenas 15 pontos contra o Utah, tentará se recuperar na terça-feira em Sacramento Kings.

O Jazz, por sua vez, recebeu os Kings um dia antes, e Lauri Markannen tentará se manter aquecido após seu desempenho de 28 pontos, o melhor do jogo, contra o Boston.