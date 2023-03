Cena aterrorizante com mais de 50 tubarões famintos cercando o barco de um casal

Tfurioso quase pairou sobre um casal na Louisiana, no Estados Unidosdepois que cerca de 50 tubarões cercaram o barco em que pescavam.

A dupla estava pescando atum albacora na costa de Veneza, mas obviamente decidiu cancelar o dia no mar depois de um quase acidente com tantos tubarões.

É sem dúvida um dos vídeos mais chocantes do ano. A filmagem capturou o momento em que, perto da costa, o casal foi cercado por tubarões famintos.

Foi filmado por Dillon Mayde Jacksonville, Flórida, e postou no TikTok, na namorada Kaitlyn Dixdo perfil, obtendo mais de um milhão de visualizações.

Como aconteceu a emboscada do tubarão

Poderia disse à ABC que eles estavam pescando atum albacora quando de repente a água pareceu ferver. O fenômeno às vezes é chamado de ‘fervura do atum’ e ocorre quando os peixes se alimentam tão rápido e de forma tão agressiva que a água parece começar a ferver. Mas desta vez não foi o atum.

Ao redor do barco havia dezenas de tubarões perseguindo, atacando e comendo esses peixes, enquanto os humanos assistiam a cena aterrorizados.

Houve respingos de água com tanta velocidade que o barco balançou visivelmente, a água podia ser vista saindo das laterais do barco e os pescadores brincavam que estavam se molhando.

As barbatanas espirraram e as mandíbulas morderam a água enquanto a dupla tentava ficar longe das bordas do barco para evitar um possível ataque.