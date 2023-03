Centrais devem cobrar Lula por salário mínimo de R$ 1.391

O salário mínimo poderá ser reajustado mais uma vez este ano dos atuais R$ 1.302 para R$ 1.391, um aumento de quase R$ 100. Ao menos este é o desejo de líderes de Centrais Sindicais. De acordo com informações do jornal O Estado de São Paulo, sindicalistas estão prontos para fazer pressão no Governo Federal.

Em entrevista concedida à CNN Brasil há pouco menos de um mês, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou que deverá elevar o salário mínimo mais uma vez este ano. Segundo ele, o valor vai subir dos atuais R$ 1.302 para R$ 1.320 a partir de 1º de maio. Na ocasião, aliás, ele disse que combinou este assunto com as Centrais.

“Já combinamos com movimentos sindicais, com Ministério do Trabalho, com o ministro Haddad, que vamos, em maio, reajustar para R$ 1.320 o valor do salário mínimo, e estabelecer nova regra para o piso, levando em conta, além da reposição da inflação, o crescimento do PIB, porque é a forma mais justa de distribuir o crescimento da economia”, disse ele.

Contudo, as informações do Estadão apontam que as Centrais não estão satisfeitas. Os sindicalistas afirmam que o aumento do salário para R$ 1.391 seria o mais justo porque este seria o valor pago em 2023, caso o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não tivesse abandonado a política de valorização anual de saldo.

Em resumo, os R$ 1.391 seriam o valor ideal para que os trabalhadores pudessem recuperar o poder de compra, diante de um cenário de inflação alta. A avaliação das Centrais é de que esta inflação corroeu o poder de compra dos trabalhadores. Agora, eles querem que os cidadãos sejam recompensados pelo tempo perdido.

Corte de gastos

Mesmo que as Centrais estejam dispostas a fazer pressão, o fato mesmo é que um novo aumento no valor do salário mínimo para R$ 1.391 é pouco provável. Membros do Ministério da Fazenda afirmam que não há espaço no orçamento para cobrir este movimento.

A própria decisão de elevar o salário para R$ 1.320 foi tomada apenas depois de muita negociação com o Ministério, que inicialmente preferia manter os R$ 1.302 que estão válidos agora até o final deste ano.

“Quando o presidente disser ‘fechamos um acordo’ (para reajustar o piso, seja no valor) de R$ 1.310, R$ 1.315, R$ 1.320, ‘de onde poderíamos cortar?’, eu tenho por obrigação que apresentar o quadro e dizer onde cabe ou não (o corte) e onde é prioritário, para ele escolher”, disse a Ministra do Planejamento Simone Tebet (MDB).

A declaração em questão foi dada ainda antes do anúncio do aumento do salário para R$ 1.320. Contudo, ela serve para indicar que se o Governo decidir elevar o patamar para R$ 1.391, a área econômica está disposta a fazer ainda mais cortes em outras áreas.

Salário mínimo

A data chave para o futuro do salário mínimo no Brasil é o dia 1º de maio. No Dia do Trabalhador, o presidente Lula vai anunciar qual é o novo valor que vai ser aplicado para os meses restantes do ano.

Para além disso, o presidente também deverá anunciar detalhes sobre o novo plano de política nacional de valorização do salário mínimo. Hoje, há um grupo de trabalho interministerial discutindo o tema.