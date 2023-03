Cerradinho Bioenergia CONTRATA em SP e GO

A Cerradinho Bioenergia, braço bioenergético do grupo Cerradinho e que atua há mais de 4 décadas produzindo Etanol e Energia Elétrica a partir de fontes renováveis de matéria-prima, está em busca de profissionais para compor seu time. Dessa forma, antes de falar mais sobre a companhia, veja a lista de vagas ofertadas:

Advogado PL – Chapadão do Céu – GO – Efetivo;

Almoxarife JR – Chapadão do Céu – GO – Efetivo;

Analista de Materiais JR – Chapadão do Céu – GO – Efetivo;

Analista de Suprimentos – Catanduva – SP – Efetivo;

Borracheiro II – Chapadão do Céu – GO – Efetivo;

Especialista em Excelência Operacional – Chapadão do Céu – GO – Efetivo;

Mecânico de Manutenção Automotiva – Chapadão do Céu – GO – Efetivo;

Motorista III (Rodovinhaça) – Chapadão do Céu – GO – Efetivo.

Mais sobre a Cerradinho Bioenergia e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Falando mais sobre a Cerradinho Bioenergia, é válido frisar que a empresa fica sediada em Chapadão do Céu (GO), contribuindo para o desenvolvimento dos estados de Goiás e Mato Grosso do Sul, na cidade de Chapadão do Sul, onde realiza as operações de escoamento através da CerradinhoLog, braço Logístico do Grupo.

Além disso, gera cerca de 4.000 empregos (diretos e indiretos) e tem capacidade instalada de moagem de 6 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, suficientes para produzir 530 milhões de litros de Etanol Hidratado por safra.

Por fim, em 2016, realizou o primeiro projeto de expansão, que ampliou a capacidade de exportação de energia para 850 GWh, se tornando a maior termoelétrica de Biomassa do Brasil.

