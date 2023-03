Chamada Zoom do Fed Reserve dos EUA é ‘sequestrada’, participante desonesto exibe imagens pornográficas

Um evento virtual com o governador do Federal Reserve, Christopher Waller, foi cancelado na quinta-feira depois que um participante ‘sequestrou’ a videoconferência do Zoom exibindo imagens pornográficas.

Brent Tjarks, diretor executivo da Mid-Size Bank Coalition of America (MBCA), que organizou o evento, disse: “Fomos vítimas de uma teleconferência ou sequestro de Zoom e estamos tentando entender o que precisamos fazer daqui para frente para evitar isso nunca mais aconteça. É um incidente que lamentamos profundamente.” Tjarks suspeita que uma das medidas de segurança que impedem os espectadores de sequestrar uma chamada foi definida incorretamente.

De acordo com um repórter da Reuters na teleconferência, pouco antes do início do evento, um participante com o nome de tela “Dan” começou a exibir imagens gráficas e pornográficas. Os microfones e o vídeo não foram silenciados pelo organizador ao entrar. O evento teve mais de 220 participantes na chamada do Zoom antes de ser encerrado.

O Zoom, que está sob escrutínio por questões de privacidade e segurança, incluindo incidentes de “Zoom bombing”, condenou fortemente o comportamento e disse que leva muito a sério as interrupções nas reuniões.

Em março de 2020, o escritório de Boston do Federal Bureau of Investigation emitiu um aviso sobre o Zoom depois de receber dois relatos de indivíduos não identificados invadindo as sessões escolares.

Desde então, o Zoom introduziu grandes atualizações, incluindo criptografia de ponta a ponta para videochamadas. Apesar da atualização, podem ocorrer interrupções durante eventos virtuais e os organizadores devem estar atentos para evitá-las.

O Fed disse que o evento foi cancelado devido a “dificuldades técnicas”, e os cerca de 100 membros da MBCA incluem bancos com ativos entre US$ 10 bilhões e US$ 100 bilhões.

Embora os eventos do Fed sejam tipicamente altamente coreografados e a segurança seja rígida, os eventos virtuais representam novos desafios e os organizadores devem estar preparados para responder de forma rápida e eficaz para evitar interrupções.

(Com entradas da Agência)

Leia também

Instagram agora permite que os usuários postem GIFs nos comentários, veja como funciona

Elon Musk diz que suas postagens no Twitter não foram impulsionadas e planeja tomar medidas legais contra o funcionário