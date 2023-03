Champion Saúde Animal CONTRATA no Centro-Oeste

Para quem não sabe, a Champion Saúde Animal é uma das maiores autoridades mundiais em parasitologia animal. Ao longo do tempo, conquistou um lugar de destaque no mercado e reconhecimento na forma de prêmios por oferecer soluções inovadoras e exclusivas. Dito isso, confira quais são as vagas de trabalho disponíveis:

Assistente de Cobrança – Anápolis – GO – Efetivo;

Assistente de Vendas – Anápolis – GO – Efetivo;

Vendedores e Assistentes de Vendas – Anápolis – GO – Banco de talentos;

Químico de Controle de Qualidade – Anápolis – GO – Efetivo: Atuar na área de controle de qualidade, rotina de laboratório químico, análises de controle de qualidade, além de controlar os documentos pertinentes ao laboratório. Acompanhar primeira produção industrial interna ou em terceiros de produtos reformulados, desenvolvidos ou que apresentem desvios.

Mais sobre a Champion e como se candidatar

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a Champion, vale frisar que seu objetivo é captar talentos e formá-los dentro da cultura para que construam uma longa carreira. Para isso, tem um pacote completo de treinamentos específicos, boa remuneração e grande oportunidade de crescimento. Esses ingredientes têm gerado bons resultados individuais e para toda a corporação.

Em relação a empresa, vale destacar que ela foi quatro vezes eleita a melhor empresa de produtos veterinários do Brasil pelo Serasa Experian em parceria com a revista Globo Rural. Além disso, ganhou três títulos consecutivos como uma das melhores empresas para você trabalhar, concedido pela revista Você S/A.

