Charles Oliveira ‘nunca’ assistirá à derrota para Islam Makhachev e exige disputa de cinturão com vitória no UFC 288 sobre Beneil Dariush

Charles Oliveira é lutador do UFC há mais de uma década e sofreu duras derrotas ao longo dos anos, mas isso nunca o impediu de buscar o ouro no UFC.

Mas sua derrota por finalização para Islam Makhachev? Foi diferente dos contratempos do passado.

Oliveira falhou em sua tentativa de recuperar o título dos leves contra Makhachev no UFC 280, perdendo por finalização no segundo round. Agora agendado para sua luta de retorno contra Beneil Dariush em 6 de maio no UFC 288, que pode decidir o próximo contendor nº 1, Oliveira admitiu que a derrota de Makhachev é uma noite que ele nunca pretende revisitar – mesmo no cinema.

“Eu nem assisto essa luta. Não assisti”, disse Oliveira na quarta-feira A Hora do MMA. “Assisti todas as lutas que perdi, mas essa luta é a única que não assisti e não assistirei.

“Ele foi melhor do que eu naquela noite e venceu. Da próxima vez que nos encontrarmos, não vou mudar nada, vou continuar sendo o mesmo Charles seguindo em frente. Eu não mudaria nada.”

Dariush esperava ser o próximo na fila para Makhachev depois de marcar oito vitórias consecutivas no UFC, incluindo decisões sobre Tony Ferguson e Mateusz Gamrot, mas agora terá que passar primeiro por Oliveira. O ex-campeão acha que uma chance pelo cinturão também está em jogo para ele no UFC 288, mesmo que ele já tenha perdido para Makhachev de forma dominante há menos de um ano.

“Se Deus me abençoar e for o momento de vencer ‘Benny’, serei o próximo desafiante até o final do ano, sem dúvida”, disse Oliveira. “Eu mereço isso.”

“Estamos falando do UFC e o UFC pensa demais nas coisas, mas definitivamente não tem outro nome a ser citado”, continuou. “Derrotando Dariush, sou o próximo candidato ao título. Eu sou o cara, eu mereço. Fui lutar na cidade natal do meu adversário, então sou o próximo da fila. Vencendo esta luta em 6 de maio, eu definitivamente sou o próximo.”

Oliveira havia vencido 11 lutas consecutivas antes de seu revés contra Makhachev, uma sequência que incluiu finalizações sobre nomes como Dustin Poirier, Michael Chandler, Justin Gaethje e Kevin Lee. Agora ele tem vingança em mente – e ele está vindo com tudo o que tem em maio.

“[Dariush] é um cara que merece todo respeito do mundo, mas nunca vim para uma luta com tanta fome”, disse Oliveira. “Tenho fome de vencer. Quero vencer, quero ser campeão de novo. Temos que ir passo a passo, e então, [after] vencendo ‘Benny’, eu sou definitivamente o próximo candidato.”