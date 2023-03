Charles Oliveira promete ‘caçar’ Beneil Dariush no UFC 288: ‘Quero tanto’

Charles Oliveira tem uma missão para seu próximo capítulo no UFC – e ele jura que nada nem ninguém o impedirá de completá-la.

“Do Bronx” está escalado para enfrentar Beneil Dariush no UFC 288, que acontece no dia 6 de maio em Nova Jersey, e acredita que está a uma vitória de outra chance pelo título dos leves contra Islam Makhachev. E apesar de dizer que não vai mudar nada da última luta, Oliveira está mudando sua abordagem quando se trata de prever como ele fará o trabalho no cage.

“Eu disse [how I’ll win] isso antes, já errei antes – e não vou errar de novo”, disse Oliveira recentemente no MMA Fighting’s Trocação Franca. “Vou falar a verdade, sendo real aqui, vou caçar nessa luta. Eu vou andar para frente o tempo todo. Não importa se é nocaute, finalização ou decisão, vou caçar nessa luta.

“Não posso dizer que farei uma luta estratégica, que estarei esperando. Não, isso não é Charles lutando. Charles avança, ele caça o tempo todo. Então se você quer assistir uma luta chata, não venha assistir a minha luta. Você vai me ver sendo derrubado, derrubado e me levantando. Como você disse, [Dariush] já foi nocauteado antes, ele foi finalizado. Ele tem buracos, assim como eu. Isso é o que mais importa, querer vencer, não importa o quê.”

Tanto Oliveira quanto Dariush mostraram estilos de luta versáteis ao longo de suas carreiras no MMA, conquistando vitórias por nocaute e finalizações. Ambos também estiveram do outro lado, batendo ou perdendo a consciência. E mesmo sendo artistas marciais completos hoje, “do Bronx” e “Benny” vieram de lutas opostas antes de trabalhar com os discípulos da Chute Boxe, Diego Lima e Rafael Cordeiro.

“Não precisamos ser hipócritas ou tolos”, disse Oliveira. “Todo mundo sabe que vim para a Chute Boxe Diego Lima querendo aprender a luta em pé, porque sou um cara do jiu-jitsu. ‘Benny’ tem uma história gigantesca na área de trocação, mas estamos falando da mesma escola. Eu continuo andando para frente, sabe? Eu apanho, mas continuo andando para frente, sou derrubado e continuo andando. Quem tem mais coração e quer mais [will win].

“Eu quero isso muito. Quero ser campeão de novo, quero vencer, quero fazer história. Estou com fome de vencer. Eu sou como um leão caçando.”

Dariush esperava enfrentar Oliveira no início deste ano, porém o brasileiro disse “tem que ser no meu tempo, não quando eles querem”, e maio funcionou perfeitamente para ele e para o UFC.

“Ele não é bobo, sabe o que tem que fazer”, disse Oliveira. “E lutando contra mim, o número 1 do ranking, se ele tiver a oportunidade de me derrotar, com certeza será o próximo candidato ao título, então um mês a mais não faz diferença.”

O UFC já havia agendado Oliveira e Dariush para o confronto em outubro de 2020, porém “do Bronx” desistiu alegando motivos pessoais. Oliveira finalmente voltou a lutar contra Tony Ferguson e disparou em direção ao título de 155 libras, mas ainda não revelou o que causou sua desistência. De qualquer forma, ele concordou que ele e Dariush são atletas muito melhores hoje.

“’Benny’ evoluiu muito no MMA, e eu também – mentalmente, fisicamente, espiritualmente”, disse ele. “Tenho certeza que essa luta vai ser uma guerra absoluta. Dois grandes lutadores, dois caras que vão atrás, dois caras que não querem ir longe, né? Cada um no seu estilo e forma de lutar. A diferença agora é como estou feliz e com fome. Estou com fome de vencer, quero muito vencer e fazer acontecer. Eu realmente quero ser campeão novamente.

“’Benny’ é um lutador completo, um verdadeiro lutador de MMA. Ele tem um ótimo wrestling, um ótimo jiu-jitsu e uma ótima trocação. Ele luta bem na estratégia e tem um técnico que merece todo o respeito do mundo, o Rafael Cordeiro, então temos que estar atentos em todos os sentidos. Eu tenho que ser eu mesmo, Charles avançando, Charles indo para a luta, Charles caçando o tempo todo.