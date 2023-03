Chase Stokes e Kelsea Ballerini se beijam na primeira aparição pública como casal

Kelsea Ballerini dar Chase Stokes estão fazendo aparições públicas como um casal agora, e todos sorriem sobre isso … apesar de seu confuso drama de divórcio com Morgan Evans.

KB e CS marcaram presença no jogo do New York Rangers na noite de quinta-feira no Madison Square Garden… e durante seu tempo nas arquibancadas, Chase a agarrou pelo queixo para um beijo… coisas realmente românticas.

O casal parece estar de bom humor – enquanto os vimos uns sobre os outros no LAXe se divertindo muito em um Honky tonk de Nashville … esta é a primeira vez que os dois vão a um evento público como dupla. Isso nós sabemos, pelo menos.

Claro, Kelsea estar na nuvem 9 vem logo após uma séria turbulência entre ela e seu ex-marido. O drama não terminou quando ela e Morgan desistiram no ano passado, porque Kelsea lançou um álbum em 1º de fevereiro. 14 sobre o fim de seu casamento.

Além do mais, ela foi ao podcast “Call Her Daddy” na semana passada – cavando mais fundo em seu lado do que ela viu como uma separação desagradável, culpando-o por forçá-la a fazer coisas como desistir de metade da casa ou pagar pensão alimentícia.

Conforme informamos, seus comentários recentes ganharam repercussão pública resposta de Morganque disse que está deixando de fora “o que realmente aconteceu”.

Ele manteve as coisas bem vagas, mas há relatos de que Kelsea traiu Morgan em 2019 com o membro do The Chainsmokers Drew Taggart. Kelsea supostamente contou a Morgan sobre isso em 2021, o que levou ao divórcio.



