ChatGPT estreia com Koo, rival do Twitter, para escrever postagens para você

O ChatGPT da OpenAI fez sua estreia no mundo dos microblogs em parceria com a plataforma indiana Koo. Koo se tornou a primeira plataforma de microblogging globalmente a lançar um novo recurso que permite aos criadores compor e redigir postagens usando o ChatGPT. Este novo recurso fornecerá aos criadores uma ajuda inteligente, dando-lhes a capacidade de elaborar seus Koos (como tweets).

Com a integração do ChatGPT, os criadores poderão utilizar o poder da IA ​​para ajudar a elaborar seus Koos. O recurso de IA generativa fornecerá vários casos de uso para criadores, como encontrar as principais notícias do dia, solicitar uma citação de uma personalidade renomada ou até mesmo solicitar que um post ou blog seja escrito sobre um determinado tema, tudo dentro do rascunho seção. Os criadores poderão digitar seus prompts no ChatGPT dentro do aplicativo ou usar o recurso de comando de voz de Koo para dar seu prompt de voz sem digitar.

O cofundador da Koo, Mayank Bidawatka, expressou sua empolgação com o novo recurso, afirmando que a Koo está sempre buscando maneiras de simplificar a criação de conteúdo para seus usuários. Ele também disse que a integração do ChatGPT com o fluxo de criação do Koo fornecerá aos criadores uma ajuda inteligente na ponta dos dedos.

Koo é conhecido por microblogging, muito parecido com o Twitter. Ele afirma ter introduzido vários recursos globais, como autoverificação, falar para digitar para postar Koos, capacidade de editar Koos, suporte multilíngue para permitir que os usuários postem simultaneamente em vários idiomas e agora AI. Koo também lançou recentemente moedas Koo, um programa de fidelidade para recompensar os usuários todos os dias por se envolverem na plataforma.