Child Tax Credit 2023: Quanto você pode reivindicar em seus impostos?

Malguma família do Estados Unidos têm lutado para sobreviver em 2022, após uma crise financeira mundial. A invasão da Ucrânia pela Rússia e as resultantes sanções econômicas às importações de petróleo russo afetaram as famílias em todo o país, à medida que o preço médio do gás subia.

Os EUA estão se recuperando gradualmente dos efeitos da guerra na Ucrânia e da pandemia de Covid-19, mas muitos cidadãos ainda precisam de algum impulso financeiro.

As famílias qualificadas optaram pelo Child Tax Credit, que ajuda as famílias com filhos qualificados a obter uma redução de impostos. Eles podem reivindicar o Child Tax Credit para cada filho qualificado que tenha um número de Seguro Social válido para emprego nos Estados Unidos.

Quanto Child Tax Credit você pode reivindicar em seus impostos?

Este ano, o crédito tributário máximo por criança qualificada é de US$ 2.000 para crianças menores de cinco anos e de US$ 3.000 para crianças de seis a 17 anos. Ressalte-se que os contribuintes não poderão receber parte do crédito antecipadamente, como ocorreu em 2022.

O Child Tax Credit concedido por criança não será aumentado em 2023, o que significa que o valor máximo que se pode reivindicar por criança qualificada é de 2.000 dólares, com até 1.540 dólares reembolsáveis.

Quem é elegível para o Child Tax Credit?

Além de ter um número de Seguro Social válido para trabalhar nos EUA, seu filho ou dependente também deve ter menos de 17 anos. Eles também precisam ter morado com você por mais da metade do ano e ser devidamente declarados como seus dependentes na sua declaração de imposto.

Para se qualificar para o valor total do Child Tax Credit para cada filho qualificado, você deve atender a todos os fatores de elegibilidade e sua renda anual não deve ser superior a 200.000 dólares, que é de 400.000 dólares no caso de você apresentar uma declaração conjunta.