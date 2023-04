Chilli do TLC diz que espera se casar com Matthew Lawrence

cantor TLC Pimenta não tem medo de divulgar publicamente … nos dizendo que quer se casar com a estrela de “Boy Meets World” Mateus Lawrence .

Recebemos Chilli Thursday no LAX, e quando nossa fotógrafa perguntou se ela acha que ela e Matthew vão se casar no futuro, ela nos disse corajosamente: “Espero que sim”.

TMZ divulgou a história … Chilli e Matthew começou a namorar oficialmente pouco antes do Dia de Ação de Graças, e depois passaram as férias juntos em Atlanta, onde conheceu a família dela.

Matthew recentemente fez parecer que ele e Chilli estavam tentando ter um filho juntos, mas desde então eles esclareceram seus comentários. Na verdade, ela reiterou para nós no LAX … as palavras de seu homem foram tiradas do contexto.