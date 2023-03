China Link Trading ABRE VAGAS no Sul e Sudeste

A China Link Trading, consultoria especializada em importações da China desde 2009, os maiores e mais completos do mercado brasileiro, está atrás de novos profissionais para compor o seu time. Dessa forma, antes de falar mais detalhes sobre os cargos, não perca tempo e confira agora mesmo as vagas disponíveis:

Assistente em Recursos Humanos | DHO l R&S – Santos – SP – Efetivo;

Auxiliar Administrativo | Expansão Curitiba – Curitiba – PR – Efetivo;

Auxiliar Administrativo | Expansão Porto Alegre – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Auxiliar Administrativo – Itajaí – SC – Efetivo;

Auxiliar de Marketing | Designer Gráfico – Santos – SP – Efetivo;

Banco de Talentos – Santos – SP – Estágio;

Estágio em Comércio Exterior – Santos – SP – Estágio;

Estágio em Comércio Exterior | Comercial II – Santos – SP – Estágio;

Estágio em Comércio Exterior | Compras Internacionais (Sourcing) – Santos – SP;

Estágio em Marketing – Santos – SP – Estágio.

Mais sobre a China Link Trading e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a China Link Trading, podemos falar que trata-se de uma companhia que tem como missão ajudar empresas a melhorar ou iniciar suas operações com a China e Ásia. Até aqui, já realizou negócios com países na Ásia, África, Europa e toda a América, e os fornecedores estão localizados principalmente na China, Hong Kong, Taiwan, Índia, Vietnã, Paquistão e Brasil.

Na China Link Trading, seu projeto é personalizado, e a equipe está empenhada em encontrar o fornecedor perfeito para a sua mercadoria, dando a sua importação o resultado perfeito. Por fim, dentre os serviços ofertados, estão: Auditorias e inspeções em fábricas; Logística e Transporte Internacional; Gestão de compras; Consolidação de cargas; Controle de qualidade e outros.

