China rejeita declaração de vazamento de laboratório COVID-19 do FBI

China rejeitou na quarta-feira as especulações dos EUA de que o A pandemia de COVID-19 teve origem no vazamento do vírus de um laboratório chinês.

Respondendo aos comentários do diretor do FBI, Christopher Wray, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Mao Ning, disse que o envolvimento da comunidade de inteligência dos EUA era evidência suficiente da “politização do rastreamento de origem”.

“Ao refazer a teoria do vazamento de laboratório, os EUA não conseguirão desacreditar a China e, em vez disso, apenas prejudicarão sua própria credibilidade”, disse Mao.

“Pedimos aos EUA que respeitem a ciência e os fatos… parem de transformar o rastreamento de origem em algo sobre política e inteligência”, disse ela.

Em entrevista com Notícias da raposa que foi ao ar na terça-feira, Wray disse: “O FBI há algum tempo avalia que as origens da pandemia são provavelmente um possível incidente de laboratório em Wuhan (no centro da China)”.

“Aqui você está falando sobre um possível vazamento de um laboratório controlado pelo governo chinês”, disse. disse Wray.

Na terça-feira, Mao rejeitou um relatório do Departamento de Energia dos EUA que avaliou com “baixa confiança” que o vírus detectado pela primeira vez em Wuhan no final de 2019 e vazou de um laboratório do governo próximo.

A Associated Press informou anteriormente que o governo chinês estava controlando estritamente a pesquisa sobre a origem da pandemia que se espalhou matou mais de 6,8 milhões de pessoas em todo o mundoreprimindo alguns trabalhos e promovendo teorias marginais de que poderiam ter vindo de fora do país.

Alguns cientistas estão abertos à teoria do vazamento de laboratório, mas muitos cientistas acreditam que o vírus veio de animais, sofreu mutação e saltou para as pessoas – como aconteceu no passado com os vírus.

Especialistas dizem que a verdadeira origem da pandemia pode não ser conhecida por muitos anos – se é que alguma vez.