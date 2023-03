Chris Rock abordará tapa no Oscar enquanto Will Smith retorna a uma cerimônia de premiação

Chris Rock está finalmente pronto para falar sobre o infame tapa do Oscar – ele falará sobre isso durante um especial de comédia ao vivo … que, coincidentemente, vem exatamente como Will Smith aceita um prêmio pela primeira vez desde aquela noite.

O especial do comediante na Netflix será transmitido ao vivo no sábado à noite e Jornal de Wall Street relatórios quando Chris fez um set para se preparar para o evento … ele se abriu sobre o infame ataque de Will.

Chris disse: “A coisa que as pessoas querem saber … doeu? Claro, doeu. Ele interpretou Muhammad Ali! Eu interpretei Pookie!” – referindo-se a cada um de seus respectivos papéis em “Ali” e “New Jack City”.

Claro, não está claro quanto dessas palavras específicas acabarão no produto final, porque Chris está apresentando seu set ao vivo … mas até a Netflix diz que falará sobre o incidente.



Fale sobre o momento estranho – como promos para o especial de Chris estão em toda parte, Will estava no palco na noite de quarta-feira em Beverly Hills para o African-American Film Critics Association Awards. Recebeu o Beacon Award com o diretor de “Emancipation”, Antoine Fuqua.

Não fará nenhuma referência – brincando ou não – a o incidente do Oscare em vez disso falou apenas sobre interpretar o escravo fugitivo, “Whipped Peter”, e disse que foi o “filme mais difícil de toda a minha carreira”.