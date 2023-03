Chris Rock finalmente aborda o tapa de Will Smith no Oscar

Reproduzir conteúdo de vídeo



Demorou quase um ano… mas Chris Rock finalmente foi tudo em Will Smith por esbofeteá-lo no palco do Oscar, assando o ator enquanto o chamava de “vadia”.

Rock abordou o elefante na sala no sábado à noite durante seu especial ao vivo da Netflix, “Selective Outrage”, não deixando dúvidas de que ele ainda está chateado com Smith por batendo nele na TV ao vivo enquanto o mundo assistia.

O comediante entrou no segmento desta forma … “Vocês todos sabem o que aconteceu comigo, sendo espancado por Shug Smith, todo mundo sabe, todo mundo sabe. Eu levei um tapa há um ano… E as pessoas perguntam ‘Doeu?’ Isto ainda machuca. Eu tenho ‘Summertime’ tocando em meus ouvidos.”

Mas nunca peça a Rock para uma entrevista com Oprah Winfrey ou Rei Gayle porque ele não está fazendo isso. “Eu não sou uma vítima, baby, você nunca vai me ver na Oprah ou Gayle chorando. Você nunca vai ver isso…. Isso nunca vai acontecer. Foda-se essa merda, peguei essa merda como Pacquiao” – uma referência ao boxeador Manny Pacquiao.

Rock também comparou sua situação com Smith a Davi e Golias. Ele disse que Smith era muito maior que ele e até jogou Muhammad Ali em um filme. “Você acha que eu fiz o teste para isso? Eu interpretei Pookie em ‘New Jack City’. Eu toquei um pedaço de milho em ‘Pootie Tang'”, brincou Rock.

Então Rock espetou a esposa de Smith, Seqüênciaacusando-a de fazer algo “f-king lowdown” por ter um caso com o amigo de seu filho – e depois discuti-lo com seu marido em seu Red Table Talk.

Rock disse: “Todos nós fomos traídos, todos aqui foram traídos. Nenhum de nós jamais foi entrevistado pela pessoa que nos traiu na televisão … Por que diabos você faria isso s– t ?Ela é um galgo [Will] muito mais do que ele me machucou.”

Continuando nessa linha, Rock disse: “Todo mundo chamou [Will] uma cadela. E em quem ele bateu? Nós! Um mano que ele sabe que pode vencer. Isso é uma merda de puta–!”

Rock disse que não revidou Smith “porque eu tenho pais! E sabe o que meus pais me ensinaram? Não brigue na frente de brancos!”

O engraçadinho encerrou com… “Eles dizem, ‘palavras machucam.’ Você tem que tomar cuidado com o que diz porque ‘palavras machucam’. Qualquer um que diga ‘palavras machucam’ nunca levou um soco na cara.”

Parece que Will ainda tem mais trabalho a fazer para consertar as coisas com Chris.