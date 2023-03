Chris Rock finalmente revela quando a controvérsia Jada Pinkett-Smith e Will Smith realmente começou

Chris Rock acaba de lançar seu ‘Indignação seletiva’ stand up na Netflix, e o comediante se abriu sobre o infame ‘Oscars Slap’ que aconteceu há quase um ano e entrou em detalhes sobre como não tinha nada a ver com ele e tudo a ver com eles.

Rock, que dedicou a melhor e a última parte de seu especial à controvérsia de Smith, explicou como aconteceu o tapa no Oscar e por que ele infelizmente fez parte do drama do relacionamento deles.

Chris Rock disse que tudo começou com o #OscarsSoWhite

Na comédia stand-up, Rock revelou que Jada Pinkett-Smith estava com raiva da academia que faltou diversidade na edição de 2016 do Oscar onde Rock estava apresentando um prêmio como normalmente faria quando o convidam.

No entanto, Rocha sublinhou que a verdadeira razão era que Jada estava com raiva que Will Smith não foi indicado por seu papel em “Concussão”, onde interpretou o papel do Dr. Bennet Omalu, um médico que criou o protocolo de concussão da NFL.

Segundo Rocha, Pinket-Smith estava evitando o Oscar e tentou fazer com que todos os afro-americanos cancelassem sua participação no evento, e Rock sendo um apresentador não caiu bem com ela.

Chris Rock mencionou que não teve nada a ver com o tapa

No especial ‘Selective Outrage’, ele começou a abordar a questão dizendo: “Todo mundo que realmente sabe, sabe que eu não tive nada a ver com isso. Eu não tive nenhum ‘envolvimento’. ” referindo-se ao fato de que algum tempo antes da cerimônia Jada e Will discutiram abertamente o caso de Jada Pinkett com o amigo de seu filho.

Porque o Ferreiros decidiu expor seus assuntos particulares, Will foi “chamado de vadia em todos os lugares”, então ele teve que mostrar algum tipo de força distorcida e escolheu alguém a quem ele poderia enfrentar e Rock foi apenas o destinatário de toda aquela raiva que sentiu.

Rock mencionou que não foi uma vítima e encerrou seu especial dizendo que foi criado por sua mãe amorosa que lhe disse “Nunca brigue na frente de brancos” e então caiu o microfone.