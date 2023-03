Chris Rock lança especial vazado da Netflix e faz piadas sobre tapa no Oscar

O novo especial de Chris Rock vai estrear neste sábado na Netflix e diz-se que inclui sua versão do infame tapa do Oscar, onde Will Smith pulou no palco para bater Rock. Ainda não foi confirmado pela Netflix se a piada sobre Emancipação estará no especial.

“Eu vi Emancipation só para ver Will Smith sendo chicoteado”

Conforme relatado anteriormente, Chris Rock fez uma piada sobre o novo filme de Will Smith, Emancipation, e de acordo com o TMZ, o especial vazou, e aqueles que viram afirmam que ele fez uma piada sobre como assistiu Emancipation apenas para ver Will Smith ser chicoteado.

Como a piada fala de uma situação bastante delicada, ainda não foi confirmado se Netflix incluirá piada sobre escravidão e é compreensível que a empresa prefira evitar a reação de veicular a piada.

Como esperado, Chris Rock tem muitas piadas sobre o infame tapa e o fez em sua última turnê mundial, mas como um comediante que ultrapassa os limites de seu ofício, era esperado que Pedra também falaria sobre isso em um novo programa sobre como sua vida mudou após o incidente.

Will Smith estrelou Emancipationum filme sobre “Pedro chicoteado“, uma das imagens mais memoráveis ​​da punição brutal que os escravos nos Estados Unidos suportaram enquanto viviam nas plantações no século XIX.

O especial vai estrear no sábado, 4 de março, às 22h ET.