Chris Rock merecia levar um tapa por atacar Jada, diz roteirista

Chris Rock merecia levar um tapa Will Smith no Oscar no ano passado, e ele pode até ter outra rodada – assim sugere um escritor que se concentra em questões negras.

As raízes Candace McDuffie – um funcionário editorial sênior da publicação on-line de propriedade da G/O Media – veio à CNN para discutir as consequências do especial de Chris na Netflix … onde ele eviscerou Will e Jada Pinkett Smith pelo hit visto em todo o mundo em 2022.

Segundo ela, Chris estava simplesmente sendo responsabilizado por Will na época por atacar uma mulher negra – o que McDuffie diz ser parte de um padrão maior neste país, e do qual ela diz que Chris foi culpado em sua comédia antes mesmo de atacar Alopecia de Jada.

Quanto a como ela se sente sobre resposta do cris quase 365 dias depois … bem, do jeito que ela está falando aqui – quase parece que ela está tão brava com Chris mais uma vez, dizendo que ele chamou Jada pelo nome dela (ele não disse o nome dela uma vez, mas chamou-a de “vadia” e se referiu a ela como “predadora” no especial). Aos olhos de McDuffie, CR não aprendeu a lição.



Don Limão sempre tão gentilmente empurrou McDuffie, perguntando como ela responderia às pessoas que podem dizer que ela está defendendo a violência com essa tomada … e que Chris deveria, talvez, receber um passe desde que ele estava indo atrás de Jada / Will em um ambiente de comédia stand-up.

Seu pensamento final é o seguinte … por mais dor que Will sentiu durante o tapa do Oscar – que Chris também abordou – McDuffie sente que Chris estava sofrendo tanto durante seu próprio especial. Ela diz que havia mais raiva e ressentimento do que humor … de seu ponto de vista.

Claro, essa visão não é exclusiva de McDuffie. Há muitos online que acham que Chris recebeu o tapa – e ainda mais que não estão felizes por ele ter continuado a derrubar Will / Jada por uma questão de retribuição e risadas. Por outro lado, muitos adoraram. 🤷🏽‍♂️