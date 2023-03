‘Chris Rock: Selective Outrage’ assou Will Smith na primeira transmissão ao vivo da Netflix

Chris Rocknovo especial de comédia stand-up, “Chris Rock: Indignação Seletiva,” transmitido ao vivo em Netflix em 4 de março. O show, que aconteceu em Baltimore, foi a primeira vez que a gigante do streaming exibiu um show de stand-up ao vivo.

O comediante abordou o incidente em que Will Smith deu um tapa nele durante a cerimônia do Oscar no ano passado. Depois de enfrentar a hipocrisia dos negócios “acordados”, a economia da atenção, o motim de 6 de janeiro, Meghan Markle, as Kardashiansaborto e Elon Muskcorpo de, Rock falou por dez minutos sobre o elefante na sala.

Will Smith dá tapa em Chris Rock no Oscar 2022

“Vocês sabem o que aconteceu comigo. Levando uma surra de Suge Smith”, comentou. “Todo mundo sabe. Todo mundo sabe… Eu levei um tapa no Oscar por esse filho da puta e as pessoas ficam tipo, ‘Doeu?’ Ainda dói! Eu tenho ‘Summertime’ tocando em meus ouvidos!”

Rock continuou: “Mas eu não sou uma vítima, baby. Você nunca vai me ver na Oprah ou Gayle chorando. Você nunca vai ver isso. Isso nunca vai acontecer. Não. Foda-se essa merda. Eu levei aquele golpe como Pacquiao, filho da puta ****. Eu aceitei como um filho da puta Pacquiao, ok? Merda, cara. Machucou? Sim, filho da puta. Isso machuca.”

Rock descreve Smith como sendo inconsistente na cultura do cancelamento

Rock passou a descrever Smith como praticando “indignação seletiva” e o acusou de ser inconsistente na cultura do cancelamento. Ele então falou sobre o vírus Red Table Talk entrevista onde Jada Pinkett Smith conversou com o marido sobre o caso dela com a cantora Augusto Alsina.

Rock não estava envolvido naquele caso e não gostou das ações subsequentes de Smith. “E para as pessoas que não sabem … a esposa de Will Smith era amiga do filho dela. Agora, eu normalmente não falaria sobre essa merda, mas por algum motivo esses manos colocaram essa merda na internet. Não tenho ideia de por que duas pessoas talentosas fariam algo tão baixo. Que porra**? Todos nós fomos traídos – todos aqui foram traídos – nenhum de nós foi entrevistado pela pessoa que nos traiu na televisão. Nenhum de nós! ‘Ei, eu estava chupando o pau de outra pessoa. Como isso fez você se sentir?'”

Rock questionou por que Smith descontaria sua raiva nele quando ele não tinha nada a ver com o caso. Rock então descreveu como os Smiths ficaram com raiva dele por causa de uma piada que ele fez enquanto apresentava o Oscar em 2016. Os Smiths boicotaram o Oscar e instaram Rock a fazer o mesmo.

Rock descreveu como Smith então fez um discurso de aceitação desconexo e surreal mais tarde naquela noite, quando ganhou o prêmio Oscar de Melhor Ator para Rei Ricardoenquanto Rock teve que lidar com as consequências de ser espancado por Smith no início da noite.

Rock concluiu dizendo que não foi uma vítima e nunca será. Ele disse que levou o golpe como um homem e se recusou a bancar a vítima. O show de stand-up foi bem recebido pelo público e elogiado por seus comentários mordazes sobre a cultura moderna.