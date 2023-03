Cidade de Glendale mudará de nome para shows de Taylor Swift no Arizona

Taylor Swift os fãs não apenas verão sua artista favorita se apresentar no Arizona, mas também em uma cidade com o nome dela, porque a cidade de Glendale está temporariamente mudando de nome para homenagear o início de sua turnê.

O Eras Tour é um evento altamente esperado… você deve se lembrar todo o drama com Ticketmaster e fãs tentando colocar as mãos em ingressos para shows. Nas palavras das pessoas que mandam na cidade … eles estão mais do que felizes em “saudar todos os Swiftie com estilo”.