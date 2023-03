CJ Gardner-Johnson, dos Eagles, esquece que será um agente livre, critica seu ex-DC e apaga tweet

EUnas próximas semanas, segurança CJ Gardner-Johnson se tornará um agente livre e ainda está chateado com o Philadelphia Eagles‘ perda em Super Bowl LVII. Durante o jogo, a defesa das águias não conseguiu travar o adversário com quatro posses de bola na segunda parte, permitindo um total de 38 pontos, 24 dos quais atribuídos à defesa.

Alguns dias depois da derrota, o coordenador defensivo das águias, Jonathan Gannonaceitou o cargo de treinador principal no Arizona Cardinals.

Durante o NFL Scouting Combine desta semana, Gannon respondeu a algumas perguntas sobre a derrota no Super Bowl, o que levou Gardner-Johnson a atacá-lo no Twitter.

O safety dos Eagles questionou a estratégia de Gannon

“Você não nos colocou em posição de fazer jogadas”, escreveu o jogador em um tuíte que apagou minutos depois.

Apesar da derrota no Super Bowl, Gardner-Johnson teve uma boa temporada com os Eagles após ser adquirido em uma troca com o Santos de Nova Orleans. CJ perdeu cinco jogos devido a uma lesão renal, mas, apesar disso, empatou na liderança do campeonato em interceptações (seis). Os zagueiros adversários tiveram uma classificação de 63,8 ao mirar Gardner-Johnsonpermitindo apenas quatro touchdowns.

Na pós-temporada, os zagueiros adversários tiveram uma classificação de passador de 79,2 ao mirar em Gardner-Johnson, embora ele não tenha interceptado ou permitido nenhum touchdown. Apesar de suas críticas ao ex-técnico, Gardner-Johnson espera retornar aos Eagles na temporada de 2023 e além.

No entanto, resta saber se suas ações afetarão suas chances de ser contratado e como isso afetará seu mercado futuro.