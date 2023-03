CJ Stroud não quer jogar neste time da NFL por um motivo especial e pessoal

CJ Stroudo principal prospecto do Draft da NFL, enviou uma mensagem clara ao Chicago Bears – não me esboce! Os Bears atualmente têm a escolha geral nº 1 no Draft da NFL de 2023, mas Stroud não quer jogar pelo time por motivos pessoais.

Durante uma sessão de mídia no combinação da NFL na sexta-feira, Stroud foi questionado sobre ter sido convocado pelos Bears e ele respondeu com um retumbante “Não quero ir para lá”.

A razão da relutância de Stroud em jogar Chicago é porque seu amigo íntimo, Justin Fields, é atualmente o quarterback titular do Bears. Fields foi companheiro de equipe de Stroud na Estado de Ohio em 2020, e os dois se tornaram amigos íntimos.

CJ tem um forte respeito e admiração por seu amigo

Stroud admira Fields e o respeita como jogador, dizendo “Esse é o time dele. Eu posso fazer minhas coisas. Posso construir meu legado. Ele me mandou uma mensagem na quinta de manhã. Eu e ele somos irmãos para o resto da vida.”

Embora Stroud não queira jogar pelos Bears, existem vários outros times que precisam de um quarterback e podem selecioná-lo no draft. O Texans, Colts e Raiders estão todos procurando um quarterback, e Stroud pode ser selecionado por uma dessas três equipes.

Stroud pode estar pousando no Houston Texans, que tem a segunda escolha geral em seus últimos rascunhos simulados. CJ tem muita confiança e acredita que é o melhor jogador do futebol americano universitário e está ansioso para provar seu valor na NFL. “Para mim, se você colocar meu filme, acho que fui o melhor jogador do futebol universitário por dois anos consecutivos”, disse Stroud. “Honestamente, ainda não toquei no meu potencial.”

Quanto aos Bears, o gerente geral Ryan Poles afirmou que a equipe planeja seguir em frente com Fields como zagueiro titular. No entanto, as coisas podem mudar rapidamente na NFL, e se o ursos mudou de idéia, eles sabem que Stroud não estará interessado em jogar para eles.