Classificação da NBA com cinco jogos pela frente: Mavs de Doncic em sério perigo

Tfaltam apenas doze dias para o final do NBA temporada regular já que no dia 9 de abril serão disputadas as últimas partidas e no dia 11 de abril começará o play-in para decidir as últimas quatro equipes (duas por conferência) que disputarão os playoffs.

Mas o que é popularmente conhecido como ‘a melhor época do ano’ na melhor liga do mundo, pode se transformar em um poço de decepção para algumas franquias. Mavericks de Luka Doncic estão entre eles.

Classificações arrumadas do leste

A Conferência Leste está mais ou menos decidida, sendo apenas a segunda entre Boston (2ª) e Filadélfia (3ª); a sexta entre Brooklyn (6ª) e Miami (7ª) e a oitava entre Atlanta (8ª) e Toronto (9ª) estão mesmo em disputa (embora tudo possa acontecer), principalmente esta última, que tem os dois times totalmente empatados com faltam seis jogos.

‘Selvagem, oeste selvagem’

Muito menos previsível é o Oeste, onde há a mesma distância do quarto ao 10º lugar (3,5 jogos) que entre o quinto e o sexto no Leste.

Esta tem sido a situação predominante durante praticamente toda a temporada.

Nuggets, Grizzlies e Kings (já classificados diretamente para os playoffs) conseguiram se demarcar, mas os demais caíram no pelotão.

Isso deixa um cenário em que nove times estão envolvidos na disputa do playoff e do play-in, embora seja irreal supor que todos possam disputar qualquer uma das sete posições ainda em disputa.

Talvez a situação mais terrível de todas seja a do Dallas Mavericks (recorde de 37-40), que atualmente estão a um jogo dos playoffs atrás do trovão da cidade de oklahoma (38-39).

Aliás, os texanos têm a pior inércia entre os seus concorrentes diretos (sete derrotas nos últimos dez jogos).

Seus rivais diretos devem ser Utah Jazz (36-40), o mencionado Trovão, New Orleans Pelicans (38-38) e Los Angeles Lakers (38-38).

De acordo com o ‘Tankathon’, site especializado em medir a dificuldade do cronograma de cada time, os Pelicans são o time cujos jogos restantes são os mais difíceis, seguidos por OKC, Mavs e Lakers, nessa ordem.

Dallas é deixado para viajar para Miami e Atlanta; e anfitrião Sacramento, Chicago e San Antonio.

No caso de um empate a três entre Mavericks, Thunder e Pelicans, os resultados entre os três e o recorde contra times da Conferência Oeste (no momento) deixariam New Orleans acima de Dallas e Oklahoma, respectivamente.

Segundo o portal de estatísticas ‘PlayoffStatus’, os Mavs teriam apenas 48% de chance de se classificar para os playoffs.

A mesma fonte dá ao Thunder 27% de chance de perder os playoffs, ao Pelicans 20% de chance e ao Lakers 17%.

Na quarta-feira os Mavs recuperaram as sensações perdidas nas duas infames derrotas para os Hornets que os colocaram na confusão em que se encontram, mas somaram mais uma derrota para os Sixers.

“Estávamos em posições de playoff e agora estamos lutando para chegar aos playoffs. Claro que é frustrante”, disse Luka em entrevista coletiva.

Batalhas dos ricos

Um pouco mais acima está a luta pelas duas primeiras vagas do playoff e as duas últimas vagas do playoff, onde o calendário induz o Lakers a somar também.

Atualmente, se estivessem empatados entre Los Angeles, Golden State (40-37) Minnesota (39-38)a ordem de classificação seria justamente a inversa: Wolves, Warriors e Lakers.

Mais uma vez, ‘PlayoffStatus’ os coloca exatamente com sua posição atual em sua tabela de probabilidades, enquanto Los Angeles e Minnesota têm um jogo restante entre eles em 1º de abril.

O Clippers e Sunsque fez o dever de casa na noite de quarta-feira ao derrotar o Grizzlies e Timberwolves respectivamente, devem conseguir respirar entre agora e o final da temporada.

Embora, como se tornou a norma no Ocidente, duas derrotas consecutivas mudariam todo o quadro.