Classificação Libra por Peso do MMA: Valentina Shevchenko perde o primeiro lugar, Jon Jones faz retorno triunfante

Bem-vindo à atualização mais recente do ranking peso por peso do MMA Fighting, onde todo mês nosso estimado painel analisa o ruído para responder a uma pergunta: quem são os melhores lutadores de MMA masculinos e femininos do mundo?

Jon Jones devolvida. Valentina Shevchenko perdido. Como os resultados impressionantes de UFC 285duas lutas pelo título afetam o cenário peso por peso global? Vamos dar uma olhada.

Jon Jones está de volta e talvez melhor do que nunca. Mas ele é o melhor lutador peso por peso do mundo de novo?

De acordo com o painel do MMA Fighting, ainda há trabalho a ser feito. Três painelistas colocaram Jones no topo de suas listas após sua vitória por finalização absurdamente rápida sobre Ciryl Gane no UFC 285, mas não foi o suficiente para levá-lo à frente de Islam Makhachev (dois votos para o primeiro lugar) nem Alexander Volkanovski (três votos para o primeiro lugar). votos). Por enquanto, o lutador que dominou o ranking peso por peso por anos tem que se contentar com o nosso terceiro lugar.

Os rivais Makhachev e Volkanovski estão separados por um ponto no sistema interno de pontuação do painel, fazendo com que suas colocações sejam totalmente disputadas. Mas se você está se perguntando como Jones acabou atrás de Volkanovski apesar de ter mais votos de primeiro lugar, é porque nossos palestrantes adotaram uma abordagem de tudo ou nada para avaliar o retorno impressionante de Jones: ele era o número 1 para os eleitores ou fora dos três primeiros – com um eleitor colocando-o em 7º lugar.

Independentemente de como você se sente sobre a colocação de Jones (acordo universal, temos certeza), todos podem concordar que a lista libra por libra é uma merda absoluta hoje em dia, com campeões de longa data sendo eliminados pela esquerda e certo no ano passado. Imagine se Volkanovski enfrentar Yair Rodriguez em seguida e perder uma virada ou se Makhachev vacilar em sua próxima defesa de título? Podemos descartar todas as classificações e começar de novo.

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): N / D

Próximas lutas com lutadores ranqueados: Nº 3 Leon Edwards vs. Nº 5 Kamaru Usman (UFC 286, 18 de março)

Lutadores também recebendo votos (número de aparições nas cédulas mostrado): Vadim Nemkov (4), Johnny Eblen (3), Jamahal Hill (3), Jan Blachowicz (2), Petr Yan (2), Magomed Ankalaev (1), Colby Covington (1), Beneil Dariush (1), Alexandre Pantoja (1), Shavkat Rakhmonov (1), Raufeon Stots (1)

Falando em transtornos, não podemos falar sobre a incrível ascensão de Alexa Grasso sem também falar sobre o que pode ser o começo do fim para Valentina Shevchenko.

Indo para o UFC 285, Shevchenko havia defendido com sucesso seu título peso mosca sete vezes consecutivas, a mais longa sequência até então no UFC. Oito seguidas a teriam empatado com Jones na quarta sequência mais longa de defesa de título, atrás apenas de Georges St-Pierre, Anderson Silva e Demetrious Johnson. Ela mostrou rachaduras em sua armadura em uma vitória por decisão apertada sobre Taila Santos, mas ainda era esperado que ela fizesse um trabalho leve de Grasso.

Shevchenko teve um início lento, mas ainda estava à frente por 29-28 após três rodadas, de acordo com os três juízes. A persistente Grasso manteve o ritmo de “Bullet” a cada passo do caminho – e quando ela encontrou uma abertura para pegar um giro nas costas de Shevchenko, ela não desistiu da posição até que Shevchenko finalizou para um mata-leão. Foi um final chocante para o reinado indomável do campeão.

Com a derrota, Shevchenko cede a posição número 1 libra por libra para Amanda Nunes, colocando “A Leoa” de volta ao topo de nossas paradas pela primeira vez desde dezembro de 2021, quando Nunes sofreu uma derrota incompreensível para Julianna Peña. Vencer uma revanche imediata com Grasso pode colocar Shevchenko de volta ao topo, mas também é possível que a era Shevchenko tenha chegado ao fim.

E se for esse o caso, todo o crédito a Grasso por colocar isso em movimento com o melhor desempenho da carreira. A estrela mexicana está invicta há cinco lutas no UFC até 125 libras e não houve um momento no sábado em que ela não estivesse no nível de Shevchenko. Grasso sobe até o segundo lugar em nosso ranking – e pode-se argumentar que a versão peso mosca de Grasso é a melhor lutadora do mundo hoje.

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): Alexa Grasso def. No. 1 Valentina Shevchenko, Erin Blanchfield derrotou. Nº 5 Jéssica Andrade

Próximas lutas com lutadores ranqueados: Nº 16 Holly Holm x Yana Santos (UFC San Antonio, 25 de março)

Lutadores também recebendo votos (número de aparições nas cédulas mostrado): Katlyn Chookagian (4), Marina Rodriguez (4), Lauren Murphy (3), Ketlen Vieira (3), Yan Xiaonan (2), Irene Aldana (2), Seo Hee Ham (1), Juliana Velasquez (1)

Por fim, uma atualização sobre algumas regras básicas:

O painel de votação de oito pessoas é composto pelos funcionários do MMA Fighting Shaun Al-Shatti, Alexander K. Lee, Guilherme Cruz, Mike Heck, E. Casey Leydon, Steven Marrocco, Damon Martin e Jed Meshew.

As atualizações nas classificações serão concluídas após cada pay-per-view do UFC. Os lutadores serão removidos do ranking se não competirem dentro de 18 meses de sua luta mais recente.

Se um lutador anunciar sua aposentadoria, nosso painel decidirá se esse lutador deve ser imediatamente removido do ranking ou manter sua posição até novo aviso (vamos colocar desta forma: teríamos tomado Khabib Nurmagomedov fora de nosso ranking muito mais rápido do que o UFC).

Como lembrete, a noção de supremacia libra por libra sempre será inerentemente subjetiva. Quando você está debatendo se alguém gosta Robert Whittaker deve ser classificado acima de alguém como Max Holloway, não há uma resposta certa verdadeira. Em outras palavras: não é um negócio sério, pessoal.

