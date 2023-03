Cleveland Browns reestrutura contrato de Deshaun Watson para free agency

Tele Cleveland Browns reestruturou o quarterback Contrato de US$ 230 milhões de Deshaun Watson para criar espaço no teto salarial antes de agência livre da NFLdisse uma pessoa familiarizada com a situação A Associated Press na segunda-feira.

O marrons sempre tiveram a capacidade de converter o salário-base de Watson em um bônus de assinatura e criaram $ 36 milhões de sala, segundo a pessoa que conversou com o PA sob condição de anonimato porque a equipe não está divulgando publicamente nenhuma informação.

As equipes podem começar a fechar contratos com agentes livres ao meio-dia. gerente geral dos Browns Andrew Berry disse recentemente que a reestruturação do acordo de Watson estava “na mesa”. Rede NFL foi o primeiro a relatar a reestruturação.

Watson inicialmente rejeitou uma troca de Houston para Cleveland há um ano, mas mudou de ideia depois que os Browns lhe ofereceram um contrato de cinco anos, Contrato de $ 230 milhões que foi totalmente garantido.

A equipe foi criticada pelo acordo, já que Watson havia sido acusado de má conduta sexual e assédio de 23 mulheres no Texas. Desde então, ele resolveu 23 ações civis movidas pelos massoterapeutas, que disseram que o QB agiu de forma inadequada durante as sessões.

Watson era suspenso 11 jogos na última temporada pela NFL por violar sua política de conduta pessoal. Ele jogou em seis partidas pelo Cleveland, postando um recorde de 3-3 enquanto parecia enferrujado após uma dispensa de quase dois anos.

Os Browns foram 7-10 na última temporada e estão procurando adicionar alguns atacantes defensivos e possivelmente um wide receiver na agência livre.