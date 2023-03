Clippers derrapam em cinco jogos com vitória apertada sobre Grizzlies com poucos jogadores

Tele Los Angeles Clippers (34-33) derrotou o short-handed Memphis Grizzlies (38-25) Domingo à noite na Crypto.com Arena para encerrar uma derrapagem de cinco jogos graças a Paulo Jorge e Kawhi Leonard saindo no quarto trimestre.

Russel Westbrook finalmente venceu como titular após 14 derrotas consecutivas voltando ao seu tempo com o Los Angeles Lakers.

Treinador do Clippers, Tyronn Lue, sobre a contratação de Westbrook: Queremos que Russ seja RussLAPRESSE

Westbrook, 34, terminou o jogo com nove pontos, cinco rebotes, seis assistências e uma roubada de bola em 34 minutos de jogo. Ele também teve quatro viradas – uma no final da competição – e arremessou 4 de 9 de campo, perdendo suas únicas duas tentativas além do arco.

George, 32 anos, marcou 42 pontos para ajudar a garantir aos Clippers sua primeira vitória desde antes do Jogo All-Star da NBA de 2023.

Leonard, de 31 anos, contribuiu para a vitória com 34 pontos e 10 rebotes, liderando uma recuperação incrível no frame final após uma vitória de 51 pontos no terceiro quarto do Memphis.

Dupla de Paul George-Kawhi Leonard salva Clippers

George e Leonard combinaram todos os pontos em um surto de pontuação de 17 a 0 no final do jogo que eliminou um déficit de 10 pontos para o Clippers assumir a liderança por 124 a 121.

Leonard marcou os últimos nove depois que George começou a corrida com oito pontos sem resposta.

Grizzlies estavam sem Eu moroque ainda está sob investigação do NBA por exibir uma arma em sua conta de mídia social. Treinador principal Taylor Jenkins disse que não há cronograma para o retorno de Morant, depois de inicialmente esperar que ele fosse eliminado por apenas dois jogos.

Na sua ausência, Desmond Bane assumiu o ataque com 30 pontos, enquanto Tyus Jones e Anos Jackson Jr.. somou 25 e 24 pontos respectivos.