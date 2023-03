A Coca-Cola atua na produção de bebidas desde 1892 e atualmente lidera o seu segmento. Trata-se de uma empresa que vem crescendo diariamente e realizou a abertura de diversas novas oportunidades de empregos pelo Brasil a fim de auxiliar no sucesso dos seus serviços. Confira, a seguir, as vagas disponíveis.

Coca-Cola abre mais de 150 vagas de EMPREGO pelo Brasil

Quando o assunto é qualidade e variedade, a Coca-Cola se destaca. A empresa está presente no mercado há mais de um século e é reconhecida como uma das maiores atuando em seu segmento. Por trás de todo esse crescimento, a companhia possui uma equipe talentosa de colaboradores que atuam com muito comprometimento, visando o crescimento da empresa.

Para dar continuidade em suas atividades, a companhia desenvolveu um novo processo seletivo e está recrutando pessoas excepcionais e especializadas para fazer parte do time. Confira, a seguir.

Analis. de Orçamento e Desemp. III (Planej. Financeiro) – Fortaleza/CE;







Coorden. de Sistema de Gestão Integrado – São Luís/MA;







Assistente ADM (Contas a Pagar) – Fortaleza/CE;







Desenvolv. de Mercado – Belém/PA;







Ativador de Mercado – Brasil;







Eletricista de Manut. II – Maceió/AL;







Auxili. de Comunica. e Instalação Visual – Várzea Grande/MT;







Inspetor de Rota – Vitória da Conquista/BA;







Auxili. de Produção – Jaboatão dos Guararapes/PE;







Promo. de Vendas – Porto Velho/RO.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando. Algumas empresas solicitam que o candidato ofereça alguma experiência ou certificados na área almejada. Portanto, é imprescindível que o concorrente acompanhe todos os critérios exigidos antes de efetuar a candidatura.

Veja também: Grupo Mantiqueira divulgou novos EMPREGOS pelo Brasil

Como se candidatar

Para se candidatar nas oportunidades divulgadas é muito simples, basta visitar o site 123 empregos e encaminhar um currículo para análise.

Atualize-se todos os dias com as informações sobre os empregos da semana, divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos. Acompanhe as oportunidades em primeira mão de empresas que oferecem inúmeros contratos com carteira assinada.