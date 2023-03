A Coca-Cola é uma marca conhecida mundialmente e possui diversos fabricantes de seus produtos distribuídos em várias regiões do mundo. No Brasil, a Solar se destaca e possui cerca de 13 fábricas e 44 centros de distribuição. Para dar continuidade a sua trajetória, a empresa abriu novas oportunidades de empregos em vários municípios do Brasil. Confira, a seguir.

Coca-Cola tem novos EMPREGOS em todo o País

A Coca-Cola é uma das maiores empregadoras e nesta data desenvolveu o novo processo seletivo, a fim de recrutar novos profissionais para se tornar um colaborador e auxiliar no sucesso de sua jornada. As vagas disponíveis requerem pessoas comprometidas e qualificadas.

A companhia oferece a todos os seus funcionários diversos benefícios, uma remuneração compatível ao mercado de trabalho e um ambiente de crescimento e desenvolvimento profissional. Confira, a seguir, as oportunidades disponíveis.

Téc. de Prod. III – Maceió/AL;







Prom. de Vendas – São José do Mipibu/RN;







Téc. de Segurança do Trab. II – São Luís/MA:







Op. de Produ. I – Várzea Grande/MT;







Especialis. em Vendas – Vitória da Conquista/BA;







Op. de Exec. e Vendas – São Luís/MA:







Téc. de Manut. Mecânica I – Mato Grosso;







Op. de CSC I (Exclusivo PCD) – Fortaleza/CE;







Téc. de Infraestrutura – Porto Velho/RO;







Coord. de Logística – Rondonópolis/MT.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando. Algumas empresas solicitam que o candidato ofereça alguma experiência ou certificados na área almejada.

Como se candidatar

Para concorrer ao processo seletivo, os participantes devem realizar a inscrição através do cadastramento de um currículo atualizado no link disponibilizado no site 123 empregos.

Atualize-se todos os dias com as informações sobre os empregos da semana, divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos. Acompanhe as oportunidades em primeira mão de empresas que oferecem inúmeros contratos com carteira assinada.