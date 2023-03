Código JoinPD Login 2023 em peardeck.com

Pear Deck é um site famoso que ajuda os professores a fazer apresentações interativas onde os alunos podem participar de sessões divertidas. Este site ajudou muitos professores a fazer apresentações facilmente com as ferramentas fornecidas nele. A maioria dos professores prefere este site para fazer a apresentação; é apenas porque eles podem compartilhar com os alunos por meio de links e códigos. Os links e códigos só podem ser compartilhados pelos professores que criaram a apresentação.

O site é perfeito para alunos e professores por conta de suas diversas funcionalidades, que abordaremos no post. Muitos alunos que ouviram falar sobre isso estão confusos sobre como podem ingressar no JoinPD.com. Além disso, eles não entendem o conceito de JoinPD Code Login, que devem usar para ingressar nas apresentações no site. Estamos aqui com o guia, onde vamos listar tudo sobre o site Pear Deck e suas funcionalidades, junto com os códigos para aderir ao Pear Deck. Então, sem mais delongas, vamos começar.

O que é Pear Deck – JoinPD.com?

Pear Deck é uma nova forma de ensinar os alunos pelos professores. O Pear Deck disponibiliza aos alunos uma plataforma onde podem aceder rapidamente à sessão, que é ministrada pelos seus professores. Os professores estarão compartilhando o conteúdo, que será feito com o auxílio de slides. O Pear Deck é integrado ao Microsoft e ao Google Slides. A plataforma é muito fácil de entender pelos usuários, bem como mais fácil de usar. Os alunos também vão adorar, pois a plataforma permite que eles se divirtam durante a apresentação.

Como criar código JoinPD – para professores

Os professores podem criar facilmente o Código JoinPD seguindo as várias etapas. Se você é um professor, você deve fazer login na conta. Não há requisitos para criar uma conta no site, o que é bom para os professores. Você deve usar uma conta da Microsoft ou do Google para fazer login no site. Depois de fazer login na conta, crie a apresentação e, depois dela, você poderá compartilhá-la com os alunos. Abaixo listamos as etapas em detalhes, verifique-as.

Primeiro, você deve ir ao baralho de pêra website oficial.

website oficial. Agora, crie a conta .

. Depois de criar a conta, selecione Criar apresentação no site.

no site. Agora, vá para o topo do navegador da web e selecione Complementos .

. Clique em Obter complementos .

. Agora, procure por baralho de pêra na barra de pesquisa e veja os resultados.

na barra de pesquisa e veja os resultados. Novamente, clique no Complementos .

. Clique em Pêra Um e depois dele, abra-o.

e depois dele, abra-o. Você verá diferentes modelos de apresentação lá. Use-os para fazer sua apresentação.

Depois de criar o Apresentação clique Presente com baralho de pêra .

clique . Após clicar na opção, o site mostrará o código de cinco dígitos que você deve fornecer aos alunos ou outros usuários que quiserem assistir à apresentação.

Como os alunos participam de uma sessão de baralho de pêra

Muitos usuários estão confusos sobre como podem entrar no Peak Deck (JoinPD.com) para entrar na Apresentação criada por seu professor em qualquer outra pessoa. Eles não sabem do procedimento e estão recebendo apenas o campo onde devem digitar o código de cinco dígitos. Se você não sabe, os alunos podem entrar na apresentação apenas com o link ou o código que obtiveram dos professores ou da outra pessoa que criou a apresentação. Listamos as etapas abaixo para ajudá-lo a ingressar no Pear Deck. Certifique-se de verificá-los.

Abra o link que você tem ou visite o site oficial.

Agora, faça login na conta usando a Microsoft da Conta do Google.

Depois disso, você deve entrar na sessão que está acontecendo com o código.

Seu endereço de e-mail e nome serão registrados com as respostas. No entanto, não será mostrado aos outros participantes.

Você também receberá as ferramentas de avaliação; os professores podem clicar para verificar as respostas do aluno e ver as respostas. É isso.

Posso entrar no JoinPD.com anonimamente?

Sim, o Pear Deck permite que os alunos participem anonimamente. Isso é feito para aumentar sua confiança. Milhares de usuários hesitam em fazer uma pergunta porque pensam no que seus colegas vão pensar depois de ver a pergunta. Para resolver esse problema dos alunos, o Pear Deck permite que eles participem anonimamente. Se você quiser ingressar na sessão anonimamente, precisará obter o código de cinco dígitos do professor.

Depois que o professor fornecer o código, digite-o no campo para participar. Além disso, o professor será obrigado a fazer algumas configurações na plataforma para torná-la anônima. Eles precisam desativar a opção de login do aluno. Depois de fazer isso, os alunos podem facilmente ingressar na sessão sem nenhum requisito. Esta é uma das melhores características que o Pear Deck oferece.

Onde posso obter o login do código JoinPD?

Os alunos estão confusos sobre onde podem obter o login do código JoinPD. Existem duas formas de aderir à sessão realizada pelos professores. Você pode entrar com o link ou com o Código JoinPD. O código é usado para ingressar anonimamente na sessão. Você deve pedir ao seu professor para obter esse código porque ele só o criará para você.

Empacotando

Pear Deck é uma famosa plataforma construída para professores e alunos. Eles tentaram fazer isso depois de ver o aumento no ensino de apresentações online. Milhares de usuários preferem apresentações online para estudar. Usando o Pear Deck, eles podem interagir com a apresentação e o professor simultaneamente.

Além disso, o Pear Deck oferece ótimos recursos em que o professor e os alunos não precisam criar uma conta especificamente em seu site. Eles precisam usar uma conta da Microsoft ou do Google. O Pear Deck também é integrado ao Google Slides e Microsoft, o que ajuda a fazer apresentações facilmente sem problemas. Listamos todas as informações que você deve saber sobre o Pear Deck JoinPD.com. É isso para este post.

Perguntas frequentes – Pear Deck JoinPD.com

1. Para que serve o Pear Deck?

O Pear Deck é usado para criar e compartilhar apresentações com os alunos. Esta é uma nova tecnologia onde o Google e o Microsoft Presentation estão integrados. O Pear Deck ajudou muitos professores a criar apresentações com facilidade. Além dos professores, outros usuários também podem usá-lo para fazer apresentações.

2. O Pear Deck está disponível gratuitamente?

Os professores podem usá-lo gratuitamente, mas alguns recursos precisam de uma assinatura para serem desbloqueados. Se você precisar usar esses recursos, compre as assinaturas.

3. Como obtenho um código de ingresso no Pear Deck?

Os professores podem criar apresentações interativas e compartilhá-las com os alunos por meio de links e códigos. Eles receberão os códigos assim que os criarem para compartilhamento. O código aparecerá na tela e eles devem compartilhá-lo com os alunos.

