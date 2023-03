Cody Garbrandt confessa que sua ‘vida estava em frangalhos’ antes da estreia no peso mosca: ‘Eu não estava em um bom lugar’

Enquanto Cody Garbrandt se prepara para competir pela primeira vez em mais de um ano, o ex-campeão peso-galo do UFC está revelando o que deu errado em sua única luta até 125 libras.

Embora seja fácil adivinhar que ele sofreu um terrível corte de peso, o veterano de 31 anos diz que seu corpo estava na melhor forma possível depois de trabalhar com um médico que o ajudou com segurança a fazer a transição. Infelizmente, Garbrandt revelou durante o media day do UFC 285 que foi tudo o que aconteceu fora de seu campo de treinamento que o condenou quando ele enfrentou Kai Kara-France em dezembro de 2021.

“Deixe-me ser honesto com você, com aquela luta”, explicou Garbrandt, “me senti bem no sentido de que o corte de peso foi bom, mas fora isso, minha vida estava em frangalhos. Não foi bom. Eu não estava em um bom lugar. Eu não estava feliz. Eu segui os movimentos.

De acordo com Garbrandt, ele estava lidando com a separação de sua esposa e um eventual divórcio, o que se tornou ainda mais difícil porque eles compartilham um filho pequeno.

Por vir de uma casa onde seus pais também se separaram quando ele ainda era criança, Garbrandt sabia como a situação poderia ser difícil para seu filho, o que só aumentava o estresse enquanto ele tentava se preparar para uma briga enquanto seu casamento estava acabando. caindo aos pedaços.

“Minha mente não estava lá”, disse Garbrandt. “Eu estava andando para o octógono entorpecido, tipo, ‘P***, eu tenho que lutar agora.’ Não por causa do corte de peso, o corte de peso foi bom. Eu poderia fazer o corte de peso 10 vezes, me senti bem em [125 pounds]. Minha vida simplesmente não estava onde precisava estar. Eu estava no estágio do limbo com muito disso. Mudando para cá [to Las Vegas] e apenas mudando as coisas que eu precisava mudar, temos uma carreira.

“Acabei me divorciando. Antes da minha luta, vendendo minha casa na semana da minha luta. Eu tenho um filho que tinha três anos, quatro anos na época. Venho de uma família dividida, não queria isso, mas tive que fazer algumas mudanças na vida.”

Garbrandt disse que mantém boas relações com sua ex-esposa, especialmente agora que os dois estão morando em Las Vegas enquanto criam o filho juntos.

Ele começou a treinar em tempo integral na Xtreme Couture, o que foi uma grande mudança para Garbrandt depois de passar a maior parte de sua carreira trabalhando com Urijah Faber e Team Alpha Male em Sacramento, Califórnia.

Ainda assim, Garbrandt sabia que precisava colocar sua vida pessoal em ordem antes de poder voltar toda a sua atenção para sua carreira de lutador, que foi o que ele fez para se preparar para seu retorno ao UFC 285.

“Felizmente, eu e minha ex-esposa somos ótimos co-pais, indo muito bem”, disse Garbrandt. “[My son] Kai é tão abençoado que fará cinco anos na semana que vem. Sou muito grata por ele e pelo que ele trouxe para minha vida. Às vezes você segue caminhos separados, mas eu tinha muita coisa acontecendo na minha vida pessoal.”

Como os lutadores parecem quase sobre-humanos às vezes, com tantas pessoas olhando para eles, Garbrandt disse que é fácil esquecer que eles enfrentam os mesmos tipos de lutas que todos os outros.

“Acho que muitas pessoas não entendem que ainda somos humanos no final das contas”, disse Garbrandt. “Ainda lutamos com coisas que humanos comuns fazem. Nós apenas temos habilidades que, algumas pessoas nos colocam em pedestais, mas ao mesmo tempo amarramos nossos sapatos da mesma maneira e lidamos com o mesmo estresse pessoal e coisas que acontecem na vida.

“Finalmente consegui lidar com isso e seguir em frente. Ela está feliz e eu estou feliz e nosso filho está crescendo. Sinto que minha vida está centrada no que eu precisava fazer e isso é focar na minha carreira, focar em ser pai, estar presente para meu filho e sustentá-lo.”

Comparado ao que enfrentou antes de sua última luta, Garbrandt prometeu que conseguiu manter toda a atenção na preparação e se preparar para o retorno do peso-galo.

Aconteça o que acontecer em sua próxima luta com Trevin Jones, apenas determinará quem é o melhor lutador naquela noite – e Garbrandt não poderia pedir mais nada.

“Quando digo isso, me sinto ótimo, me sinto incrível, fiz um ótimo camp, realmente fiz para esta luta”, disse Garbrandt. “Estou animado para ir lá e me apresentar. Eu sou um performer, eu sou um artista. Estou muito animado por estar de volta a esta posição, esta energia, este amor. Eu acho que você pode chamar isso de paixão por este esporte.

“Não é divertido. Não acho que lutar seja nada divertido, mas eu gosto. Eu realmente gosto disso. A diversão vem e vai, assim como a motivação vem e vai. Você tem que ser conduzido. Tenho gostado da jornada, dos altos e baixos. Nos tempos sombrios, você precisa ter a luz. A luz é que sei que posso mudar isso com uma luta.