Colby Covington liga para enfrentar Leon Edwards no próximo card com ‘meu velho amigo’ Jon Jones: ‘É perfeito’

Colby Covington está pronto para lutar contra Leon Edwards pelo título dos meio-médios sempre que o UFC quiser, mas ele espera que isso aconteça durante a Semana Internacional da Luta no UFC 290, que há rumores de sediar a luta pelo título dos pesos pesados ​​entre Jon Jones e Stipe Miocic.

Após o UFC 286, o presidente do UFC, Dana White, nomeou Covington – que pesou como reserva para a defesa do título de Edwards contra Kamaru Usman – como o candidato número 1 ao título de 170 libras, um sentimento que White dobrou depois do UFC San Antonio .

Covington e Jones tiveram muito a dizer um sobre o outro ao longo dos anos, então se essas duas lutas pelo título forem agendadas para o UFC 290, “Chaos” prevê que isso criará muito burburinho.

“Acho que agora, do jeito que está tomando forma, a Semana Internacional da Luta é a maior cena, o maior espetáculo, e eles estão falando sobre Jon Jones e Stipe. [Miocic] – quem não quer me ver no palco com meu velho amigo, velho amigo, Jon Jones? Covington disse ao MMA Fighting. “Você sabe o quão engraçado seria no palco da coletiva de imprensa? Está perfeito. É dinheiro.”

Covington não compete desde que derrotou Jorge Masvidal na luta principal do UFC 272 em março de 2022. aberto a isso porque acha que seria um grande negócio de bilheteria.

“O UFC sabe que estou bem com qualquer coisa – co-headliner, evento principal, o que quer que eles queiram que eu faça”, explicou Covington. “Eu sou o melhor homem de negócios. Eu apareço, ganho peso, não perco o peso por nove quilos como aquele gremlin com cara de cachorro [Khamzat Chimaev]. Eu faço meu peso, peso do campeonato literalmente com um dia de antecedência [and] cortar 18 quilos, sem desculpas.

“Eu estarei pronto. Se eles querem que eu participe do evento principal [UFC 290], Vou co-evento principal da Semana Internacional da Luta. O que eles quiserem. Se eles quiserem junho, agosto, maio, abril, o que o UFC quiser. Vou deixar isso para os chefões porque eles decidem.

“Ninguém mais decide – nem Leon, nem esses jornalistas groupies, esses fanboys que estão chorando, o que, a propósito, é absolutamente hilário. Se você está me perguntando como estou indo, estou ótimo porque todos os meus inimigos estão infelizes agora.”

Apesar de Edwards dizer que tem pouco interesse em lutar contra Covington a seguir, White parece firme na ideia. Se acontecer durante o pay-per-view da International Fight Week, seria ótimo na mente de Covington; se o UFC tem uma data diferente em mente, ele concorda com isso também.

“É para isso que estou me preparando, mas todo mundo já sabe que estou pronto a qualquer momento”, disse Covington. “Pode ser em Miami – espero que o evento principal [for UFC 287] cai completamente, eu vou [headline that] pague por exibição. Eu sou o rei de Miami, então preciso aparecer.

“Mas eu fico pronto, eu estava pronto para lutar [at UFC 286] a qualquer momento, qualquer um dos dois – não importava porque eu sei que sou o melhor do mundo, então poderia lutar com qualquer um dos estilos. Não importa, estarei pronto quando quiser.”