Colégio Israelita Brasileiro ABRE VAGAS no Sul

O Colégio Israelita Brasileiro, rede de ensino que tem o compromisso de formar indivíduos éticos, dotados de competências e conhecimentos para serem protagonistas num mundo dinâmico e plural, está atrás de novos funcionários na cidade de Porto Alegre. Dito isso, antes de falar mais sobre a instituição, confira a lista de vagas:

Auxiliar Administrativo Pedagógico – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Auxiliar de Manutenção – Porto Alegre – RS – Efetivo: Manuseio de equipamentos para as diversas modalidades. Encaminhamento dos uniformes e coletes para a lavanderia (coletes ocorre de forma semanal e uniformes após os jogos); Controle das áreas internas do ginásio;

Banco de Talentos (Envie o currículo) – Porto Alegre – RS – Banco de talentos.

Mais sobre o Colégio Israelita Brasileiro e como se inscrever

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Falando mais sobre o Colégio Israelita Brasileiro, podemos dizer que seus princípios estão baseados num legado cultural milenar, transmitido de geração em geração e testado nas condições históricas mais adversas. São esses princípios que fazem do Colégio Israelita uma escola que olha para o futuro, inovadora, aberta para o mundo e suas transformações.

Além disso, seu foco de contratações são pessoas com trajetórias de vidas relevantes, que busquem construir uma carreira sólida, gostem de trabalhar com criatividade, saibam se comunicar, prospectar e compartilhar experiências e boas ideias. Tenham capacidade de articulação com diferentes áreas do conhecimento, contextualizando saberes, problemas e situações, e que gostem de trabalhar de forma colaborativa, com empatia e inteligência emocional.

