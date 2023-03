Combinação da NFL: fique à frente da competição de fantasia com os melhores novatos em potencial

EUNunca é cedo demais para começar na competição quando se trata de futebol de fantasia. Agora que o Combinação de olheiros da NFL de 2023 veio e se foi, é um bom momento para avaliar quais os melhores novatos em potencial que valem a pena selecionar nesta próxima temporada.

zagueiro da Flórida Anthony Richardson deslumbrou os espectadores ao estabelecer dois recordes combinados em sua posição no sábado, incluindo um salto vertical de 40,5 polegadas, um salto largo de 10 pés e 9 polegadas e uma corrida de 40 jardas de 4,43 segundos.

NFL Combine: Como Patrick Mahomes se saiu antes de ser selecionado pelos Chiefs?

Espera-se que Richardson, 21, se transforme em uma mistura de Josh Allen, cam newton e Justin Fieldsque poderia realmente se tornar seu companheiro de equipe.

O Chicago Bears terá a escolha número 1 no próximo rascunho e sua nova propriedade pode selecionar Richardson para seguir Fields.

Richardson afirmou claramente que não quer ir para Chicago e provavelmente é melhor para sua carreira que ele vá para o Houston Texans ou Indianapolis Colts.

Houston tem a segunda escolha e Indy escolherá a quarta. Ambas as franquias precisam urgentemente de um quarterback titular. Se Richardson for para um desses dois times, selecione-o em sexto lugar no Fantasy.

Principais promessas de calouro da liga da NFL

Esta próxima temporada de futebol de fantasia verá o estoque de running backs cair depois de um ano ruim do próprio Indy Jonathan Taylorque muitos selecionaram primeiro em suas ligas.

Vá em frente e selecione os melhores jogadores em todas as outras posições e espere até as últimas rodadas para Gergelim Robinson e Jahmyr Gibbs. Ambos os running backs provavelmente terão impacto imediato na liga, mas as pessoas estarão muito ocupadas selecionando Alvin Kamara para notá-los.

Os tight end são agora um fator vital quando se trata de construir um esquadrão de fantasia de sucesso.

Jorge Kittle, Travis Kelce, Mark Andrews e Darren Waller desaparecerá quase imediatamente. Darnell Washington conseguiu uma pegada incrível com uma mão na colheitadeira que poderia torná-lo uma opção perfeita para quem precisa de um TE.

Quando se trata de wide receivers, Zay Flores e Quentin Johnson têm o maior hype em torno deles.