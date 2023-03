Como ativar o aplicativo myLifetime na TV (2023)

myLifetime é um canal baseado nos EUA e parte dos serviços de entretenimento myLifetime. Curiosamente, o myLifetime oferece programas, filmes e reality shows emocionantes que não podem ser encontrados em nenhum outro lugar. Como resultado, mais e mais pessoas estão ansiosas para ativar o mylifetime.com, ou seja, ativar o aplicativo MyLifetime na TV.

myLifetime TV é popular porque está disponível em muitos dispositivos e, o mais importante, é totalmente gratuito, desde que sua TV esteja listada no nome do provedor. E o mais interessante, se você tiver uma TV, ela já está listada como provedora no site MyLifetime. Bem, sem mais delongas, vamos ver como você pode ativar o aplicativo myLifetime na sua TV.

Como ativar o aplicativo My myLifetime na minha TV?

Se você deseja mylifetime.com/ativar seu aplicativo myLifetime na sua TV, nós o cobrimos. Discutimos sobre cada TV popular disponível no mercado e explicamos como você pode instalar o aplicativo myLifetime em sua TV.

Como ativar o aplicativo myLifetime na TV Samsung?

As Smart TVs da Samsung são as mais populares. Você tende a vê-los em todas as casas. Isso torna as TVs Samsung ainda mais especiais porque muitas pessoas desejam ativar o aplicativo myLifetime em suas TVs Samsung. Embora a ativação do aplicativo vitalício na TV Samsung possa ser um pouco trabalhosa, essas etapas certamente facilitarão:

Certifique-se de que sua TV Samsung esteja conectada a uma conexão de internet estável. No controle remoto Samsung, pressione o botão Hub Inteligente botão. Clique no Samsung Aplicativo Loja. Agora mova para cima e clique na barra de pesquisa e digite myLifetime app. Encontre o aplicativo e clique em Instalar. Depois que o aplicativo for baixado, você poderá encontrá-lo na tela de origem. Clique nisso. Ele exibirá um código de ativação. Mantenha a tela aberta. Agora, no navegador do seu celular ou PC, acesse mylifetime.com/activate, selecione seu provedor de TV e insira o código.

É isso. Agora você pode assistir a programas e filmes myLifetime na sua TV Samsung.

Ative o aplicativo myLifetime no Roku

A ativação do aplicativo myLifetime no Roku é um pouco diferente de outros dispositivos. Isso ocorre porque um dispositivo de streaming Roku não oferece download, mas carrega canais. Portanto, siga estas etapas para ativar o aplicativo myLifetime no Roku:

Certifique-se de que a Roku TV esteja conectada a uma conexão de internet estável. Agora pressione o Lar botão no controle remoto Roku. Toque em pesquisar e digite minhavida na barra de pesquisa. Localize o aplicativo myLifetime e toque em Adicionar Canal. Uma vez carregado, abra-o e clique em Sinal em. Agora, em um navegador de celular ou PC, acesse mylifetime.com/activate, selecione Roku na lista de provedores e insira o código de ativação.

É isso. Agora, na sua TV Roku, você pode assistir perfeitamente a todos os programas e filmes do myLifetime.

Ative o myLifetime TV no Android TV

Ativar o aplicativo myLifetime na Android TV é o mais fácil. É como se você estivesse usando um smartphone Android de tela grande, apenas sem tela sensível ao toque. Siga estas etapas fáceis para fazer o mesmo:

Certifique-se de que sua Android TV esteja conectada a uma conexão de internet rápida. Usando o controle remoto, abra a PlayStore. Pesquise myLifetime usando o teclado na tela ou a pesquisa por voz se sua TV suportar isso. Clique em Instalar. Depois de instalado, abra o aplicativo myLifetime na tela inicial. Agora, em seu telefone ou PC, acesse mylifetime.com/activate e selecione o provedor como Android TV. Digite o código exibido na sua Android TV.

É assim que você pode ativar o aplicativo mylifetime.com/activate myLifetime na sua Android TV.

Observação: Este método também funciona em TV comum com Android TV Box.

Ative o aplicativo myLifetime no Amazon Firestick

Se você possui um Amazon Firestick, provavelmente possui o dispositivo de streaming mais fácil de todos. Isso ocorre porque ele oferece suporte ao Alexa e tudo está a apenas um comando de distância. Tudo que você precisa é a sua voz. Agora, siga estas etapas para ativar o aplicativo myLifetime no Amazon Firestick:

Verifique se o Amazon Fire TV está conectado à Internet. Pegue o controle remoto e fale: Install mylifetime. Agora o Alexa instalará o aplicativo myLifetime na sua Fire TV. Abra o aplicativo myLifetime e você verá um código. Agora, vá para mylifetime.com/activate em qualquer navegador da web e selecione o provedor como Firestick e insira o código.

Ative o aplicativo myLifetime na Apple TV

Se você tem uma Apple TV, as chances são baixas de que você esteja disposto a assistir a programas e filmes do myLifetime. De qualquer forma, se você está fora de sua cota Netflix e Prime e deseja assistir a algo novo, mas comum, aqui estão os passos que você precisa seguir:

Abra a AppStore na sua Apple TV. Pesquise por minha vida usando a barra de pesquisa. Abra a página do aplicativo e clique em Obter. Agora, abra o aplicativo myLifetime e observe o código exibido. Abra seu navegador da web, vá para mylifetime.com/activate e escolha seu provedor como Apple. Digite o código exibido na TV.

É isso. Agora sua Apple TV está pronta para assistir a filmes e programas de TV myLifetime.

Conclusão

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre como você pode ativar meu aplicativo myLifetime em diferentes TVs. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você ainda tiver alguma dúvida ou pergunta, não deixe de comentar abaixo. Além disso, gostaríamos de acrescentar que em todas as TVs, mais ou menos, o processo de ativação é o mesmo. Você deve certificar-se de que seu provedor de TV esteja listado no site myLifetime.

perguntas frequentes

1. O myLifetime TV é gratuito?

Sim, o myLifetime TV é gratuito para sempre. Mas somente se sua TV estiver listada como provedora no site oficial do MyLifetime. Se não estiver listado, você não poderá assistir ao myLifetime e muito menos pagar.

2. O myLifetime TV está disponível com Amazon Prime?

Não, a TV vitalícia não está disponível no Amazon Prime. Na verdade, o Amazon Prime não é um provedor do myLifetime TV. Em vez disso, o Amazon Fire Stick é um provedor e, se você o tiver, poderá assistir à TV vitalícia gratuitamente.

3. O myLifetime é gratuito no Fire Stick?

Sim, o myLifetime é gratuito no Firestick. Não apenas o firestick, mas todas as outras plataformas são totalmente gratuitas.

LEIA TAMBÉM: