Como atualizar torres de celular Verizon iPhone (2023)

Se você estiver enfrentando problemas de conexão ou quedas frequentes de sinal, sua melhor opção seria atualizar as torres de celular Verizon iPhone. As atualizações da torre de celular no iPhone são lançadas pela operadora original, seja Verizon, T-Mobile ou Virgin. Neste guia, falaremos apenas da Verizon, porque o processo é mais ou menos semelhante.

A atualização das configurações da operadora é sempre benéfica porque traz novos recursos lançados pela Verizon. Como resultado, se o VoLTE não estava disponível antes, deverá estar disponível após a atualização. Além disso, as configurações da operadora geralmente são baixadas automaticamente e solicitadas antes da atualização. Se isso não estiver acontecendo, você precisa ler este guia com atenção. Então vamos começar.

Ao contrário de outros países que oferecem suporte à comunicação GSM, a Verizon forneceu iPhones executados na rede CDMA tradicional. Como resultado, a atualização das torres de celular é obrigatória para manter o desempenho ideal e a conectividade de rede em todas as áreas.

Na pior das hipóteses, você pode sentir que tem uma boa rede no seu quarto, mas quando mudar para a sala, verá que a rede cai consideravelmente. Tudo isso acontece devido à não atualização das torres de celular. E se você atualizá-los, não terá que enfrentar nenhum desses problemas.

Além disso, se a sua operadora estiver lançando itens mais novos, como VoIP ou VoLTE, você só poderá obtê-los se atualizar as torres de celular Verizon iPhone. Infelizmente, não fazer isso resultará em más condições de rede e sinais instáveis ​​o tempo todo. É por isso que é sempre do seu interesse que, sempre que você enfrentar problemas de rede, atualize as torres de celular.

Em condições ideais, se uma atualização de torre de celular estiver disponível em seu iPhone da Verizon, você será solicitado a instalá-la. Se não for solicitado, você terá que procurá-lo manualmente e instalá-lo. De qualquer forma, se algum problema ocorreu, pode ser necessário redefinir as torres de celular. Discutimos tudo em detalhes abaixo.

Sua operadora pode lançar uma atualização de torre de celular dependendo das necessidades. Como resultado, se você tiver uma atualização disponível e ela estiver pendente, siga estas etapas para atualizá-la:

Abrir Configurações. Toque em Em geral. Toque em Sobre.

Agora, se uma atualização da Carrier estiver pendente, você a verá aqui. Siga as instruções na tela para baixar e instalar a atualização.

Se você instalou recentemente um eSIM que não é da Verizon, siga estas etapas:

Abrir Configurações. Toque em Em geral. Toque em Sobre. No Sobre página, procure Operadora e toque nisso. Você verá uma notificação de que uma atualização da Carrier está disponível. Clique em Instalar e deixe a atualização baixar e instalar-se.

Se você tiver um dos iPhones mais recentes, como o iPhone 12, para o iPhone 14, não precisará atualizar as configurações da operadora manualmente. Em vez disso, seu iPhone fará isso sozinho.

Você só precisa reiniciar o telefone e o trabalho está feito. Em alguns casos, até mesmo uma alternância do modo de voo é suficiente para atualizar as torres de celular. Além disso, descobrimos que recentemente nem mesmo a atualização das torres de celular é necessária nos iPhones. Isso se deve ao advento do 5G e de outras tecnologias.

As atualizações da operadora geralmente são enviadas por meio de atualizações de telefone e, depois de instalá-las, seu trabalho está concluído. Você não precisa se preocupar em atualizar as torres de celular nos iPhones mais recentes, mesmo que sejam da Verizon.

Como redefinir as torres de celular no iPhone da Verizon?

Se você estiver enfrentando problemas contínuos de rede, como quedas de sinal ou flutuações de velocidade da Internet, talvez seja necessário redefinir as torres de celular no iPhone da Verizon. Os passos para isso são simples. Basta seguir estes passos:

Abrir Configurações. Toque em Em geral. Agora, toque em Transferir ou Redefinir o iPhone. Novamente, toque em Reiniciar. Agora clique em Redefinir Ajustes de Rede. Agora, digite o seu Senha para confirmar a operação.

Depois que as etapas mencionadas forem executadas, as configurações da sua operadora serão redefinidas e os problemas de rede serão resolvidos.

No entanto, se você possui um dos iPhones mais recentes, não precisa fazer isso. Em vez disso, você só precisa ativar Roaming de dados. Você pode encontrar essa opção seguindo estas etapas:

Abrir Configurações. Toque em Celular. Agora toque em Celular ou Dados móveis. Se você estiver usando o T-Mobile, verá os dados móveis e, se estiver usando a Verizon, verá os dados do celular. Alternar para ativar Dados de celular. Agora toque em Celular Dados Opções. Alternar Roaming de dados. Reiniciar seu iPhone.

É assim que você pode redefinir as configurações da operadora no seu iPhone. Isso funciona para dispositivos de geração mais antiga e mais recente.

Conclusão

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre como você pode atualizar torres de celular no iPhone da Verizon. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você ainda tiver alguma dúvida, não deixe de comentar abaixo.

