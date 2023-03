Como aumentar o FPS e o desempenho (2023)

DayZ é um jogo de sobrevivência muito famoso que está disponível na internet. Como o outro jogo de sobrevivência, também possui ótimos gráficos que os usuários adoram. Para executar o jogo sem problemas em seu sistema, os usuários precisam do melhor sistema com as melhores especificações. Muitos usuários relataram que veem flutuação no FPS do jogo. Devido ao problema, os usuários não podem jogar. Assim, temos um guia para te ajudar a aumentar o FPS, que ficará parecido com o Imagem DayZ de 1440p.

Como aumentar o FPS e o desempenho no DayZ

Os usuários estão jogando o jogo DayZ. Mas alguns dos usuários estão relatando que veem quedas repentinas no FPS e no desempenho do jogo, mesmo que tenham o sistema qualificado para executar o jogo sem problemas. Milhões de jogadores baixaram este jogo e agora todos eles estão procurando maneiras de aumentar o desempenho do jogo DayZ.

Existem várias maneiras disponíveis através das quais você poderá aumentar o FPS e o desempenho no DayZ. Seguindo esses métodos, você será capaz de obter o Imagem DayZ 1440P gráficos. Portanto, siga os métodos listados abaixo para fazer isso.

Use as melhores configurações gráficas

Para aumentar o FPS e o desempenho do jogo em seu sistema, você pode usar as configurações listadas abaixo. As configurações são classificadas em duas categorias: Alto desempenho e Modo de desempenho. Você pode usar qualquer um deles para obter o Imagem DayZ 1440P.

Modo de alto desempenho

Oclusão de Ambiente: Desabilitado

Desabilitado Modo de exibição: Tela cheia

Tela cheia Suavização de folhagem: Desabilitado

Desabilitado Antialiasing de hardware: Desabilitado

Desabilitado Detalhe do objeto: Pobre

Pobre Antialiasing pós-processamento: Baixo

Baixo Qualidade pós-processamento: Baixo

Baixo Qualidade: Personalizado

Personalizado Detalhe da Sombra: Pobre

Pobre Detalhe do terreno: Pobre

Pobre Detalhe da superfície do terreno: Baixo

Baixo Detalhe de textura: Pobre

Pobre Filtragem de textura: Baixo

Baixo V-Sync: Desabilitado

Modo de desempenho

Oclusão de ambiente: Médio

Médio Modo de exibição: Tela cheia

Tela cheia Suavização de folhagem: Desabilitado

Desabilitado Antialiasing de Hardware: Baixo

Baixo Detalhe do objeto: Alto ou Médio

Alto ou Médio Antialiasing pós-processamento: Baixo

Baixo Qualidade pós-processamento: Médio

Médio Qualidade: Personalizado

Personalizado Detalhe da Sombra: Baixo

Baixo Detalhe do terreno: Médio

Médio Detalhe da superfície do terreno: Médio

Médio Detalhe de textura: Alto ou Médio

Alto ou Médio Filtragem de textura: Baixo

Baixo V-Sync: Desabilitado

Se você deseja que seu jogo seja executado sem flutuação no FPS, atualize o driver gráfico do seu sistema para a versão mais recente. O driver gráfico desempenha um papel importante na execução do jogo. Se você não atualizou o driver gráfico por muito tempo, os problemas de FPS e desempenho continuarão. Assim, atualize o driver gráfico em seu sistema para obter Imagem DayZ 1440P gráficos. Para atualizar o driver gráfico, você deve acessar o Gerenciador de dispositivos. Na página, você verá os adaptadores de vídeo. Selecione o driver e atualize para aumentar o desempenho e o FPS.

Verifique as configurações gráficas do seu sistema

Os gráficos, FPS e desempenho do jogo dependerão dos gráficos do sistema que você escolheu para o seu sistema. Se você usar as configurações gráficas mais baixas no sistema, verá baixo FPS e desempenho no jogo. Portanto, escolha as configurações gráficas mais altas em seu PC se quiser obter FPS alto e desempenho no jogo, como o Imagem DayZ 1440P.

Atualize sua RAM e use um SSD

Muitos usuários relataram uma alta flutuação no FPS e no desempenho do jogo. Isso pode acontecer se você tiver menos RAM ou não estiver usando o SSD em seu sistema.

Sugerimos que você verifique o uso de RAM do sistema no Gerenciador de Tarefas. E se for superior a 90%, você precisará atualizar sua RAM usando o outro slot. Você pode atualizar a RAM com mais de 8 GB para obter um bom FPS e ótimo desempenho durante o jogo.

Muitos usuários ainda possuem PC com HDD. O HDD é mais lento que o SSD e não executa leitura e gravação em alta velocidade, então você pode ver flutuações com o jogo e diferentes aplicativos. Se o seu sistema tiver HDD, sugerimos que você atualize para um SSD para obter um desempenho mais rápido. Os SSDs são muito mais rápidos que o HDD, então vai ajudar a aumentar o FPS e o SSD.

Desativar otimização de tela cheia

Aqueles que ativaram a otimização de tela cheia para o jogo em seu sistema também podem ver uma grande flutuação no FPS e no desempenho. Quando alguém ativa a otimização de tela cheia no sistema do jogo, é provável que as configurações do jogo e do sistema entrem em conflito, o que pode causar problemas na execução do jogo. Portanto, sugerimos que você desative-o se quiser executar o jogo sem problemas. Para desativar a otimização de tela cheia em seu sistema, você deve seguir as etapas listadas abaixo.

Clique com o botão direito do mouse no arquivo do aplicativo do jogo.

Selecione Propriedades e vá para o modo de compatibilidade.

Agora, marque a opção “Desativar otimização de tela cheia”.

É isso; você desativou com sucesso o modo de otimização de tela cheia em seu sistema. Agora, você vai ver a diferença no FPS e no desempenho do jogo, e vai começar a parecer um Imagem DayZ 1440P.

Aumente a Prioridade

O jogo não será executado corretamente se alguns de seus processos em segundo plano não estiverem recebendo recursos suficientes. Isso acontece se o gerenciador de tarefas não permitir os recursos adequados. Assim, você tem que aumentar a prioridade do jogo no sistema para evitar a queda de FPS com o jogo. Para aumentar a prioridade, você deve seguir as etapas listadas abaixo.

Inicie o jogo e minimize-o.

Abra o gerenciador de tarefas.

Selecione a Tarefa do jogo.

Você verá a opção Definir prioridade.

Selecione a opção Alta. É isso.

Empacotando

Muitos usuários que estavam jogando o DayZ relataram problemas de queda de FPS e diminuição do desempenho. Com a ajuda deste guia, você poderá resolver esses problemas e poderá aumentar o FPS e o desempenho, o que parecerá Imagem DayZ 1440P. Esperamos seguir os caminhos acima; você pode ter Imagem DayZ 1440P. É isso para este guia. Se você está confuso, informe-nos na seção de comentários.

