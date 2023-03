Como Brittany Mahomes passou de destaque do futebol profissional a esposa da NFL

Bretanha Mahomes é amplamente conhecida como a esposa da estrela da NFL Patrick Mahomes e mãe de seus dois filhos. Mas não se fala muito sobre sua promissora carreira no futebol que foi interrompida.

Bem antes de ser um personal trainer e personalidade IG, Bretanha Mahomes foi uma recordista no programa de futebol feminino da Universidade do Texas em Tyler. Na última de suas quatro temporadas no programa, ela estabeleceu o recorde de uma única temporada com 18 gols.

Por que Brittany Mahomes parou de jogar futebol

Apesar da empolgação de todas as partes envolvidas, a carreira de Brittany Mahomes não decolou. O americano atacante jogou em 5 jogos com o clube UMF Relâmpago traseiro, marcando dois gols. Apesar da temporada de sucesso, em que conquistou o troféu do campeonato, sua passagem pelo exterior chegou ao fim (junto com a carreira no futebol).

Em vez de tentar a NWSL dos EUA, Brittany começou a se concentrar em ser um empreendedor. Ela criou a Brittany Lynne Fitness, tornando-se personal trainer certificada e defensora da saúde.

O amor de Brittany pelo futebol continua, como dono de um time

Brittany Mahomes e o marido Patrick são co-proprietários do Corrente da cidade de Kansas. O NWSL A equipe de expansão nasceu em 2021. O casal, junto com a ex-estrela dos Eagles, Chris Long, são os donos da franquia e são vistos com frequência em jogos.

O clube cresceu exponencialmente, chegando mesmo ao Campeonato da NWSL finais em 2022. Foram derrotados no jogo do título (2-0) por Portland Thorns FC.

Após uma década de namoro, Patrick Mahomes e Brittany se casou em 2022. O casal tem uma filha e um filho: Sterling Skye, de 2 anos, e o filho de 3 meses, Patrick “Bronze” Lavon Mahomes III.