Como consertar o telefone Samsung que não detecta o cartão SIM (2023)

Se você possui um telefone Samsung e está tendo problemas com o dispositivo não detectando seu cartão SIM, você não está sozinho. Esse é um problema comum que muitos usuários enfrentam e pode ser frustrante quando você não consegue fazer chamadas, enviar mensagens de texto ou acessar a Internet. Felizmente, existem várias soluções que você pode tentar para resolver o problema.

Vários usuários do Samsung S23 relataram problemas semelhantes em seus dispositivos. Se você possui um telefone Samsung e encontrou um problema semelhante, este artigo o ajudará a resolvê-lo.

Neste guia, exploraremos algumas das causas comuns de um telefone Samsung não detectar um cartão SIM, incluindo falhas de software, cartões SIM com defeito e problemas de hardware. Também forneceremos instruções passo a passo sobre como solucionar e corrigir o problema, dependendo da causa raiz. Quer você tenha um Samsung Galaxy S21, S20, S10 ou outro modelo, essas dicas devem ser aplicáveis ​​e úteis.

Antes de mergulhar nas soluções, é importante observar que algumas das etapas podem envolver habilidades técnicas, como acessar as configurações do dispositivo, remover a bandeja do cartão SIM ou redefinir o telefone.

Corrigir nenhum erro de cartão SIM detectado em telefones Samsung

Com isso dito, vamos começar e aprender como consertar um telefone Samsung que não detecta um cartão SIM.

Reinicie seu telefone

Se o seu telefone Samsung não estiver detectando o cartão SIM, a primeira coisa que você deve fazer é reiniciar o telefone. Isso corrigirá qualquer pequena falha ou bug que esteja causando o problema. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

Pressione e segure o Poder botão no seu telefone e, em seguida, toque em Desligar no menu que se abre.

Toque em Desligar novamente para desligar o telefone.

Feito isso, aguarde alguns segundos depois que o telefone desligar.

Agora, pressione e segure o botão Poder até ver o logotipo da Samsung para ligar o telefone.

Verifique se o cartão SIM está inserido corretamente

Você pode enfrentar esse problema se o cartão SIM precisar ser inserido corretamente no telefone. Você pode remover o cartão SIM do telefone e inseri-lo novamente. Dada a seguir são as etapas para fazê-lo-

Em primeiro lugar, desligue o telefone Samsung.

Agora, insira a ferramenta de ejeção do SIM dentro do orifício na bandeja do cartão SIM e empurre para abri-la.

Remova o cartão SIM da bandeja do cartão SIM.

Agora pegue um pano e limpe qualquer poeira na bandeja do cartão SIM e SIM.

Insira o cartão SIM na bandeja do cartão SIM e a bandeja do cartão SIM de volta no telefone.

Pressione e segure o botão liga/desliga do telefone para ligar o dispositivo.

Veja se o telefone Samsung detecta o cartão SIM e, caso contrário, vá para a próxima etapa deste artigo.

Redefinir Ajustes de Rede

É provável que esse problema ocorra se você configurou incorretamente ou modificou as configurações de rede em seu telefone. Você pode corrigir facilmente esse problema redefinindo as configurações de rede. Siga as etapas abaixo para fazer isso-

Abra o Configurações aplicativo em seu telefone.

Agora, toque no Administração Geral opção.

Em Administração Geral toque em Reiniciar.

Agora, toque no Redefinir Ajustes de Rede opção.

Agora, toque no Redefinir as configurações botão.

Você será solicitado a inserir o PIN/senha do seu dispositivo. Feito isso, selecione Continuar .

Toque em Reiniciar para confirmar a redefinição das configurações de rede.

Usar SIM em outro telefone

Seu telefone pode não detectar o cartão SIM se o cartão SIM estiver danificado ou com defeito. Mas como verificar se há um cartão SIM com defeito? A única maneira de fazer isso é usando o cartão SIM em outro dispositivo. Remova o cartão SIM do seu telefone Samsung e insira-o em outro telefone.

Se o SIM estiver funcionando em outro telefone, não há problema com o SIM e você pode passar para a próxima etapa deste artigo. No entanto, se o SIM também não estiver funcionando em outro telefone, isso significa que o SIM está com defeito. No caso de um cartão SIM com defeito, você terá que entrar em contato com seu provedor de rede para substituir o cartão SIM.

Você deve entrar em contato com o centro de serviços da Samsung se o SIM funcionar em outro dispositivo. Você pode agendar uma consulta com o centro de serviços da Samsung online clicando neste link ou visite o Centro de Assistência Samsung mais próximo. Se você quiser saber qual é o centro de serviço Samsung mais próximo, clique neste link.

Se o seu telefone estiver na garantia, o técnico consertará o aparelho gratuitamente, a menos que haja algum dano externo do usuário. Você deve levar a fatura e a caixa do seu dispositivo ao visitar o centro de serviços da Samsung.

Palavras Finais | Nenhum cartão SIM detectado Samsung

Estas foram todas as maneiras de corrigir telefones Samsung não detectando cartões SIM. Esses problemas geralmente ocorrem quando há danos físicos no slot do cartão SIM ou o cartão SIM está com defeito. No entanto, houve alguns casos em que esse problema resultou de uma falha de software. Se o seu telefone Samsung não conseguir detectar o cartão SIM, seguir as etapas acima ajudará você a corrigi-lo.

LEIA TAMBÉM: