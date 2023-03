Como corrigir o erro do Word 0x88ffc009 no Windows 10/11?

Se você for um usuário do Windows 10 ou 11, pode ter encontrado o “Erro de palavra 0x88ffc009” ao tentar iniciar o Microsoft Word. Esse erro pode ser frustrante e impedir que você use o aplicativo. No entanto, existem várias soluções que você pode tentar para corrigir o problema do Word Error 0x88ffc009. Portanto, se você está procurando soluções para corrigir o erro do Word 0x88ffc009 no Windows 10 ou Windows 11, continue lendo para descobrir como resolver esse problema.

Microsoft Word Error 0x88ffc009 é um erro comum que o usuário pode encontrar ao tentar salvar ou acessar um arquivo no servidor. Esse problema é encontrado devido a problemas de conectividade de rede, antivírus, perfis de usuário corrompidos, etc.

Corrigir erro de palavra 0x88ffc009 no Windows 10/11

Neste artigo, vamos orientá-lo através das etapas para resolver esse erro e fazer com que seu aplicativo do Microsoft Word volte a funcionar sem problemas.

Reinicie o Microsoft Word

Você deve reiniciar o aplicativo se estiver recebendo erro 0x88ffc009 na palavra. Quando você reiniciar o Word, todos os serviços executados em segundo plano serão reiniciados. Se houver algum problema com o aplicativo, como falhas técnicas temporárias ou bugs, reiniciá-lo irá corrigi-lo.

Reabrir Documento

Esse problema pode ocorrer quando você tem mais de um documento aberto em seu PC. Nesse caso, você pode fechar todos os documentos abertos no Word e reabri-los.

Para fazer isso, salve os documentos primeiro.

Uma vez salvou saia de todos os documentos.

Agora, aguarde alguns segundos e abra o documento com o qual você se deparou com o erro. Verifique se o erro persiste ou não.

Verifique a conexão com a Internet

Como acima mencionado, Erro do Microsoft Word 0x88ffc009 pode ocorrer se sua conexão com a Internet for ruim. Isso pode acontecer quando vários processos utilizam os dados em segundo plano ou você tem uma recepção de rede ruim em sua área. Pode haver vários motivos que podem estar causando uma conexão lenta com a Internet, e você pode tentar as seguintes maneiras de corrigir o problema:

Se o seu PC for compatível com Wi-Fi de 5 Ghz e você tiver um roteador de banda dupla, mude para uma rede de 5 Ghz. A rede de 5 Ghz tem melhor estabilidade do que o padrão de 2,4 Ghz. Se você estiver conectado a um ponto de acesso móvel, poderá alternar para 5 GHz no seu celular.

Certifique-se de que nenhum aplicativo esteja sendo executado em segundo plano. Aplicativos como navegadores, aplicativos OTT etc. podem consumir seus dados — feche todos os aplicativos em segundo plano para interromper o consumo de dados em segundo plano.

Pause o Windows e as atualizações de aplicativos se estiverem baixando em segundo plano. Além disso, pause todos os downloads enquanto estiver tentando usar o Word.

Se você ainda enfrentar o problema, ative o modo Avião no seu PC e desligue-o.

Você pode desligar a rede Wi-Fi atual, ligá-la após alguns segundos e conectar-se a ela.

Se o problema persistir, conecte-se a uma rede diferente.

Alterar local do OneDrive

Você também pode enfrentar o erro 0x88ffc009 do Microsoft Word se o documento for salvo no local incorreto no OneDrive. Se isso estiver causando o problema, você terá que mover o arquivo para o local correto para corrigi-lo. Dada a seguir são as etapas para fazê-lo-

Imprensa Windows + E combinação de teclas para abrir explorador de janelas no seu PC.

Na barra lateral esquerda, clique na pasta OneDrive.

Agora procure por qualquer pasta não reconhecida que você não tenha criado.

Abra essa pasta e procure o documento do Word com o qual você teve o problema. Se o documento estiver disponível aqui, recorte (ou copie); caso contrário, procure-o em outras pastas no OneDrive e corte-o.

Agora, vá para o Documentos pasta no OneDrive e cole o documento aqui.

Uma vez feito isso, tente acessar o arquivo do Word e veja se você ainda enfrenta o problema.

Reparar Microsoft Office

O problema pode ocorrer se os arquivos do Microsoft Office estiverem ausentes ou danificados. Você deve reparar o aplicativo do Microsoft Office no Painel de Controle, o que deve corrigir o problema. Dada a seguir são as etapas para fazê-lo-

Imprensa janelas tecla no teclado e, em seguida, no Menu Iniciar tipo Painel de controle . Imprensa Digitar no seu teclado para abrir Painel de controle .

Clique em Desinstalar um programa opção em o Programas seção.

Na lista de aplicativos, clique com o botão direito do mouse em Microsoft Office e depois clique em Mudar .

Agora, selecione Reparar e depois clique no Continuar botão.

O processo será iniciado e o Microsoft Office começará a reparar.

Aguarde até que o processo seja concluído e você não encontrará mais o problema.

Conclusão

Erro do Microsoft Word 0x88ffc009 é um erro comum que recentemente muitos usuários relataram ter enfrentado ao tentar salvar ou acessar documentos do Word no Windows 10/11. Se você encontrou o mesmo problema, este artigo o ajudará a corrigi-lo. Listamos todos os métodos possíveis que podem ser seguidos para corrigir o erro 0x88ffc009 do Microsoft Word em seu PC com Windows.

