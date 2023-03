Como definir um limite de carga de bateria personalizado no Android (2023)

Se você possui um smartphone Android, é provável que já esteja frustrado com a duração da bateria. Por outro lado, se você possui um novo smartphone adquirido após 2021, os problemas de bateria podem ser menores. No entanto, os smartphones mais antigos lançados antes de 2020 tinham apenas uma bateria de 3000Mah, o que era uma dor de cabeça. Portanto, para esses usuários, definir um limite de carga de bateria personalizado é praticamente essencial. Neste guia, orientaremos você no processo de configuração de um limite de carga de bateria personalizado no Android.

O que é um limite de carga de bateria personalizado no Android?

No caso das baterias de íons de lítio, as baterias se esgotam com o tempo. No entanto, esse tempo aumenta se a bateria for carregada de 0 a 100% com frequência. No entanto, atualmente são usadas baterias de polímero de lítio, que também não são diferentes no caso de ciclos de carga e podem esgotar as horas extras com o uso.

Como resultado, quando um limite de carga de bateria personalizado é definido no Android, o carregamento da bateria é limitado à porcentagem definida. Portanto, tornando a bateria de íons de lítio imune a ficar completamente carregada.

Agora, se você usar um limite de carga de bateria personalizado, seu telefone não será carregado além dessa porcentagem, economizando assim a bateria de ciclos de carga profundos. Isso aumentará a vida útil da bateria e, ao mesmo tempo, evitará o incômodo de substituir as baterias. Desnecessário dizer que os custos das baterias estão bem altos hoje em dia, graças à economia global e à escassez de chips.

Como definir um limite de carga de bateria personalizado no Android

Infelizmente, definir um limite de carga de bateria personalizado no Android não é tão fácil, especialmente se você tiver um telefone sem root. Caso você possua um Android sem root, confira este guia para fazer root no seu dispositivo sem nem mesmo usar um PC. Depois de fazer root no seu dispositivo, você está pronto para definir um limite de carga de bateria personalizado.

Método 1: usando um aplicativo de terceiros

Usar um aplicativo de terceiros em seu telefone é bastante conveniente se você quiser que tudo seja servido à sua frente. Você só precisa instalar o aplicativo e seguir as etapas listadas abaixo:

Faça o download do Limite de carga da bateria no Google Play Store. Depois de instalado, abra-o. O aplicativo solicitará o Magisk solicitar. Certifique-se de aprová-lo. Agora você verá uma alternância de limite de carga da bateria, use essa alternância para definir o limite de carga da bateria desejado. Você também pode ativar Notificar quando o limite for atingido.

Uma vez ativado, o carregamento da bateria será interrompido assim que a porcentagem de carga atingir o limite definido. Além disso, se você habilitou Notificar quando o limite for atingido, você será notificado e poderá remover o carregador.

Método 2: usando a interface de comando

Se você acha que o método acima é muito fácil para você, usar a interface de comando levará o limite de carga da bateria para o próximo nível. No entanto, assim como mencionamos, esse é um método difícil e você deve tentar apenas se for versado o suficiente para brincar com o shell ADB. Siga estas etapas para fazer o mesmo agora:

Faça o download do SDK Platform Tools e extraia-o usando um extrator zip no seu PC. Agora, ative a depuração USB no seu smartphone Android. Se você não souber, abra Configurações e vá para Sobre o telefone.

Toque em Software e, em seguida, toque em Build Number 7 vezes para desbloquear as opções do desenvolvedor.

Abra as Opções do desenvolvedor e alterne a Depuração USB. Agora abra a pasta SDK Platform Tools e abra o Power Shell ou Command Prompt clicando com o botão direito do mouse em um espaço vazio. Digite esses códigos no prompt de comando e certifique-se de pressionar enter após cada comando: adb shell su Agora, seu telefone Android solicitará a solicitação de superusuário. Toque em Conceder. Uma vez concedido, agora volte para a tela do seu PC e digite este código no prompt de comando:

echo 70 > /sys/devices/platform/google,charger/charge_stop_level Pressione Enter, feche o prompt de comando e desconecte seu celular do PC.

No código acima, 70 representa a porcentagem de cobrança. Se a carga da bateria atingir 70%, ela parará de carregar. Você pode alterar esse número conforme sua conveniência.

Como definir um limite de carga da bateria se o seu telefone não estiver enraizado?

Bem, na maioria dos casos, os usuários não têm um telefone com root. Mais ainda, os usuários que não gostam de fazer root e ROMs personalizados acharão a ideia de fazer root nojenta. Mas o que esses usuários podem fazer para limitar a carga da bateria em seus telefones?

Bem, esse problema foi bem resolvido pelos smartphones Samsung, Oppo, Realme e OnePlus. A Samsung fornece um interruptor de proteção de bateria dedicado que interrompe o carregamento da bateria após 85%.

Por outro lado, OnePlus, Realme e Oppo fornecem carregamento de bateria otimizado. Isso significa que, se você carregar seu telefone durante a noite, ele não ultrapassará 80%. No entanto, você deve cuidar de desconectar o telefone do carregador assim que amanhecer. Porque de manhã o telefone vai carregar 100%, o que você não quer de jeito nenhum.

Qual é o hype sobre o carregamento de até 80%?

Antes de conhecer o hype por trás do ciclo de carregamento de 80%, você precisa entender o conceito de Deep Cycles.

Em uma bateria de íon de lítio ou de lítio, existem ciclos de carga que determinam a vida útil da bateria. Ciclos de carga significam carregar a bateria de 20% a 80%. No entanto, ciclos profundos significam carregar a bateria de 0% a 100%. Na maioria das vezes, as baterias são equipadas com ciclos de 500 ou 1.000 ciclos de profundidade.

Agora, se você carregar seu telefone regularmente de 0 a 100, sua bateria se esgotará rapidamente em menos de um ano. No final do ano, você acabará carregando seu telefone duas vezes ao dia por usá-lo 24 horas.

Em uma pesquisa realizada pela Battery University, descobriu-se que as baterias totalmente descarregadas (aquelas que foram carregadas a 100% e usadas perto de 0%) apresentavam mais sinais de degradação do que as baterias parcialmente descarregadas (aquelas que foram recarregadas antes de chegarem a 30%) em testes de laboratório.

Como já foi dito, alguns fabricantes estão incorporando recursos para otimizar ainda mais a vida útil da bateria, devemos nos contentar com correções temporárias enquanto isso.

Conclusão

Bem, isso é tudo que temos aqui sobre como você pode definir um limite de carga da bateria no Android. Esperamos que este guia tenha ajudado você. No entanto, se você ainda tiver alguma dúvida ou pergunta, não deixe de comentar abaixo.

