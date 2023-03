Como definir um limite de carga de bateria personalizado no Windows 11/10

O Windows 11 veio 7 anos depois do Windows 10. No entanto, as coisas não mudaram drasticamente. Por exemplo, baixa duração da bateria e sobrecarga. Esses dois problemas assombraram os usuários como pesadelos. A bateria costumava esgotar-se rapidamente ou a capacidade de retenção de carga acabou completamente. Como resultado, o Windows apresentou uma solução para limitar a carga da bateria. Isso é conhecido como um limite de carga de bateria personalizado no Windows. Neste guia, discutiremos o que é e como você pode definir um limite de carga de bateria personalizado no Windows.

O que é um limite de carga de bateria personalizado no Windows?

Acontece que as baterias de íon de lítio são notoriamente conhecidas por ficarem sem ciclos de carga. Isso significa que, se você carregar a bateria do laptop de 0 a 100% por cerca de 1.000 vezes, o ciclo de vida da bateria terminará e você terá um laptop que mantém a carga por não mais que 15 minutos.

Todas as baterias de íon-lítio se degradam em sua capacidade de reter carga ao longo do tempo. Seu laptop é especialmente vulnerável porque requer muita energia, esquenta facilmente e se degrada mais rapidamente se for mantido em uma sala superaquecida sem ventilação adequada. Como, então, alguém pode aumentar a duração da bateria de seu laptop?

Embora existam muitas maneiras de manter uma bateria saudável, uma maneira fácil de prolongar a vida útil da bateria do seu laptop é limitar a quantidade de tempo que ela pode ser carregada. Embora nem todos os laptops tenham o recurso de definir um limite de carga de bateria personalizado, alguns deles o fazem. Aqui está o nosso guia para fazer isso.

Como definir um limite de carga de bateria personalizado em laptops com Windows 11/10

Definir um limite de carga de bateria personalizado é um processo totalmente diferente. Acontece que varia de dispositivo para dispositivo. Portanto, discutiremos isso em diferentes seções. Não importa qual marca de laptop você possui, tentaremos listar todos os fabricantes possíveis.

Definindo o limite de carga de bateria personalizado em laptops Acer

Se você tiver um laptop Acer, poderá definir um limite de carga padrão usando o Acer Care Center. No entanto, em nossos resultados, não está funcionando após o Windows 11. A partir de agora, se você tiver um PC com Windows 10, poderá usar esse recurso e ativar o limitador de carga da bateria. Aqui estão os passos:

Clique no botão do Windows e abra Acer Care Center. Se você não tem isso, vá para Driver e Suporte Acer. Digite seu número de série e baixe o Acer Care Center. Inicie o Acer Care Center e toque em Checkup na seção esquerda. Aqui você encontrará uma alternância perto do limite de carga da bateria. Ative esse botão.

Agora, sempre que você carregar seu laptop e seu laptop Acer atingir 80% de carga, ele parará de carregar, aumentando a vida útil da bateria.

Configurando o limite de carga de bateria personalizado em laptops MSI

Se você possui um laptop MSI, deve ficar feliz porque o limitador de carga já está funcionando. No entanto, se você não sentir isso acontecendo, aqui estão os passos que você precisa seguir:

Lançar MSI Dragon Center usando o Botão Dragão no teclado ou usando a tecla Windows. Clique no ícone da bateria. Agora você tem duas opções, Balanceado e Melhor para bateria. Escolha qualquer um desses e você está pronto para ir.

Como já foi dito, a opção Equilibrado, que vem selecionada por padrão, carrega a bateria em 80%. No entanto, se você quiser mais cuidado com sua bateria, pode escolher a opção Best for Battery, que reduzirá ainda mais o limite de carregamento para 60%.

Definir limite de carga de bateria personalizado para laptops HP

No caso de laptops HP, definir um limite de carga de bateria personalizado é um pouco diferente. Isso ocorre porque você não precisa baixar ou usar nenhum aplicativo adicional. Em vez disso, ele é integrado ao BIOS do sistema. Só que o problema é que você precisa acessar o BIOS e fazer isso com cuidado. Descanse, tudo é fácil. Siga estas etapas para habilitar o limitador de carga em laptops HP:

Desligue seu laptop. Agora pressione o botão liga / desliga no seu laptop. Assim que você vir o logotipo da HP aparecendo, comece a pressionar F10 simultaneamente para abrir a janela do BIOS. Usando a tecla de seta para a direita, deslize até a guia Configuração do sistema ou Configuração. Se a guia de configuração não estiver presente, procure a guia avançada. Agora, usando as teclas de seta para cima e para baixo, desça para Otimizador de bateria adaptável. Pressione a tecla Enter e ative-a. Clique em Esc e escolha Salvar e sair.

Agora, quando o laptop for ligado, você terá a carga da bateria limitada a 80%. Infelizmente, ao contrário dos laptops MSI, você não tem a opção de alterar os limites. Além disso, se o seu laptop não tiver o Adaptive Battery Optimizer no menu do BIOS, você não poderá limitar sua carga.

Definindo o limite de carga de bateria personalizado para laptops Asus

Se você é um usuário de laptop Asus, ficaria encantado em saber que seu laptop já vem equipado com um recurso de carregamento saudável e está ativado por padrão. No entanto, se você não tiver certeza, aqui estão as etapas que você precisa seguir:

Abra o MyAsus aplicativo. Se você não tiver esse aplicativo instalado, acesse este link e faça o download. Depois de aberto, mude para o Potência e desempenho aba. Na guia Energia e desempenho, você encontrará Carregamento de saúde da bateria. Lá, selecione o modo Maximum Lifespan. Neste modo, sua bateria carregará no máximo 60%. Clique em OK para salvar as alterações.

É assim que você pode limitar a carga da bateria nos laptops Asus. Curiosamente, se a bateria chegar a 59%, ela começará a carregar, tornando-se uma excelente opção.

Definindo o limite de carga de bateria personalizado em laptops Lenovo

Se você possui um laptop Lenovo, também tem a opção de limitar a carga da bateria até certo ponto. Curiosamente, ao contrário da HP, onde o recurso é limitado apenas aos laptops de prateleira superior, o Lenovo Vantage é compatível com quase todos os laptops, desde o Ideapad até o Legion. Aqui estão as etapas que você precisa seguir para definir um limite de carga da bateria em laptops Lenovo:

Abra o lenovo vantagem aplicativo. Se você não possui o Lenovo Vantage, acesse este link e faça o download. Após o download, execute o instalador seguindo as instruções na tela. Inicie o aplicativo e vá para Configurações do dispositivo. Clique em Poder. Agora role para baixo um pouco e venha para Configurações da bateria. Agora alterne a chave ao lado do Limite de Carga da Bateria.

Infelizmente, você não tem a opção de alterar o limite. O limite funciona se, por exemplo, se a carga cair abaixo de 50%, ele começará a carregar e parará quando estiver em 80%.

Definição de limite de carga de bateria personalizado em laptops Dell

Se você possui um laptop Dell, é provável que já esteja incomodado com a bateria. Os laptops Dell são notoriamente conhecidos por terem problemas de bateria antes de qualquer outro laptop. Como resultado, definir um limite de carga de bateria personalizado é crucial para eles. Siga estas etapas para fazer o mesmo.

Abra o Dell Power Manager aplicativo no seu PC. Se você não tiver o Dell Power Manager, poderá baixá-lo usando este link. O aplicativo será instalado automaticamente assim que você clicar em Pegar. Abra o aplicativo e vá para o Informações da bateria aba. Clique em Contexto do canto superior direito. Escolha o Principalmente AC opção.

Infelizmente, você não tem a opção de alterar o limite de carga da bateria, ao contrário de outros aplicativos. No entanto, escolher Principalmente CA garantirá que seu laptop esteja sempre funcionando quando estiver conectado e não usando muita energia quando estiver na bateria.

Tudo bem manter o laptop conectado durante o uso?

Manter seu laptop conectado não prejudicará seu computador porque as baterias de laptop modernas evitam sobrecarga. No entanto, carregar constantemente uma bateria em sua capacidade máxima pode levar a um inchaço anormal e encurtar a vida útil da bateria.

A maioria dos laptops de empresas como Acer, Lenovo, HP, MSI, Dell e Asus possui um limitador de carga de bateria integrado projetado para prolongar a vida útil da bateria durante o uso. Além disso, é útil manter o dispositivo sempre conectado e com carga total.

No entanto, os fabricantes geralmente recomendam uma carga máxima de 80% para os dispositivos. Portanto, sua bateria parará de carregar automaticamente quando atingir 80% da capacidade se você tiver um dispositivo dos fabricantes mencionados.

O RSOC (estado relativo de carga) máximo da bateria do seu laptop pode ser ajustado no BIOS (como HP) ou em um aplicativo complementar do sistema específico do fabricante (como MyAsus e Dragon Center).

Conclusão

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre como você pode definir um limite de carga de bateria personalizado no Windows 10 e 11. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você não encontrou o fabricante do seu laptop na lista, é possível que seu laptop não seja bem conhecido e possivelmente não há como limitar a cobrança nisso. Caso você tenha alguma dúvida ou pergunta, não deixe de comentar abaixo.

