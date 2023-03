Como encontrar o código de região Samsung Galaxy CSC (2023)

Então, agora que você comprou seu novo smartphone Samsung, você pode querer saber sobre o código de região Samsung Galaxy CSC. Embora muitos usuários não saibam disso, se você souber, com certeza é um geek da tecnologia. Como resultado, quando os usuários compram um novo Samsung Galaxy, ficam intrigados ao encontrar o código de região CSC para saber sobre sua origem.

Alguns usuários não estão apenas ansiosos para saber sobre a origem do dispositivo, mas também para adicionar novos recursos e funções que exigiriam o código CSC. Com isso dito, aqui está nosso guia para ajudá-lo a encontrar o código de região do Samsung Galaxy CSC.

O que é código de região CSC em um dispositivo Samsung?

Quando a Samsung cria o firmware do smartphone, ele mantém algumas coisas específicas em mente. Além disso, enquanto um dispositivo Samsung é comercializado, ele é direcionado a um mercado específico. Isso ocorre porque, se essas coisas não forem levadas em consideração, pode haver problemas com comunicação, regulamentações nacionais, alianças regionais etc. O firmware para smartphones e tablets geralmente é adaptado para uma região específica (e até mesmo para uma operadora específica) por esses motivos .

Quando um usuário tem um smartphone brickado ou quando está com vontade de fazer root e instalar um novo sistema operacional, o usuário procura o código de região CSC para que o firmware correto seja baixado e o dispositivo seja inicializado em sua condição real.

Caso o firmware errado seja baixado e instalado no dispositivo, o idioma pode mudar para RTL e será outra dor de cabeça trazer o telefone à sua condição original. Pense desta forma se o árabe for instalado em seu smartphone em inglês! Isso torna o código de região CSC em dispositivos Samsung Galaxy extremamente importante.

Como encontrar o código de região CSC do seu Samsung Galaxy?

A partir de agora, existem dois métodos para encontrar o código de região do Samsung Galaxy CSC. Nós discutimos os dois.

Método 1: Exibir seu código de região CSC usando as configurações

Esta é uma opção fácil e não requer nenhum tipo de especialização. Basta seguir estas etapas e você poderá ver o código da região do seu CSC:

Puxe para baixo o painel de notificação e toque em Configurações. Role para baixo e toque em Sobre Telefone. Agora toque em Programas Informação. Mais uma vez, role um pouco para baixo e toque no Versão do software do provedor de serviços. Aqui, os últimos três alfabetos representam o seu Código da região CSC.

No entanto, esta não é uma maneira infalível de visualizar a região CSC. Se você comprou um smartphone usado e o cara anterior era uma pessoa que sabia sobre root e custom ROMs, ele pode ter mudado. Como resultado, você precisa de uma prova mais sólida para saber disso.

Método 2: usando o discador telefônico

Usar o discador do telefone para identificar a região Samsung Galaxy CSC é outra maneira de fazer isso, mas é, na verdade, muito mais seguro. Além disso, as ROMs personalizadas não podem modificá-lo, tornando-o mais seguro e autêntico.

Abra o discador do telefone. No teclado numérico, digite *#1234#. Assim que você pressionar #, verá o menu do discador desaparecer com a abertura de uma janela de firmware. Na janela do firmware, você verá a lista de informações de software sobre o dispositivo.

Como pode ser visto na tela da foto acima, o código de região mostrado aqui é VCE. Na verdade, o VCE é o CSC genérico de todos os dispositivos Samsung fabricados em um determinado estado ou país. Você pode procurar seu CSE na lista fornecida abaixo.

Método 3: usando o modo de download

Usar o modo de download em seu dispositivo é a maneira infalível de identificar o código de região do Samsung Galaxy CSC. Lembre-se, este método requer cautela, portanto, não faça nada, a menos que seja especificado. Porque um erro e seu telefone será formatado. Siga estes passos cuidadosamente:

Desligue seu dispositivo Samsung segurando o botão liga/desliga por 3 segundos e tocando em Desligar. Se você tiver um dispositivo habilitado para Bixby, pressione o botão Diminuir volume e a tecla de bloqueio e, em seguida, toque em Desligar. Pressione todas as três teclas – Aumentar volume, Diminuir e Tecla liga / desliga juntas e conte seu dispositivo Samsung usando um cabo USB para o PC. Quando a tela azul aparecer, pressione o botão Aumentar volume para continuar no Modo de download. Seu telefone entrará no modo de segurança ou no modo de download. Se entrar no modo de segurança, siga as etapas novamente e certifique-se de entrar no modo de download. Se você estiver preso no modo de segurança, não se preocupe, basta reiniciar o dispositivo e não tocar em nada até que o dispositivo seja iniciado e o modo de segurança seja fechado.

A partir de agora, existem vários dispositivos Samsung com diferentes métodos para abrir o Modo de download. Outro método é usar a ferramenta ODIN Flash, que é bastante difícil de operar se você não souber muito sobre rooting e desvio de FRP.

Lista de códigos de região CSC para dispositivos Samsung (2023)

Aqui está a lista de todos os códigos de região Samsung Galaxy CSC. Quando encontrar o seu código, certifique-se de consultar a lista para saber de onde é o seu telefone:

AFG: Afeganistão

AFR: Quênia

AIO: EUA (Críquete)

ALE: Equador

AMN: Espanha (laranja)

AMO: Espanha (laranja)

CNA: Argentina

ANP: Irlanda

ARO: Argentina

ATL: Espanha (Vodafone)

ATO: Áustria (Aberto)

ATT: EUA (AT&T)

AUT: Suíça

AVF: Albânia (Vodafone)

BAT: México

BGL: Bulgária

BHT: Bósnia e Herzegovina (BH TELECOM)

BMC: Canadá (Bell Mobile)

BNG: Bangladesh

BOG: França (Bouygues)

BRI: Taiwan

BST: EUA (Boost Mobile)

BTC: Líbia

BTU: Reino Unido

BVO: Bolívia

BVT: Bolívia

BVV: Bolívia

BWA: Canadá (SaskTel)

CAC: Uzbequistão

CAM: Camboja

CAU: Países do Cáucaso

CCT: EUA (Xfinity Mobile (Comcast))

CDR: República Dominicana

CEL: Israel (Cellcom)

CGU: Guatemala (Tigo)

CHA: EUA (Spectrum Mobile (Charter))

CHC: China (China Aberta)

CHE: Chile (Entel PCS)

CHL: Chile (Claro)

CHM: China (China Mobile)

CHN: China

CHO: Chile

CHR: Canadá (Chatr Mobile)

CHT: Chile (Telefônica)

CHV: Chile (VTR)

CHX: Chile (Nextel)

CNX: Roménia (Vodafone)

COA: Romênia (Cosmote)

COB: Colômbia (Movistar)

COE: Colômbia (ETB)

COL: Colômbia

COM: Colômbia (Comcel)

COO: Colômbia

COS: Grécia (Cosmote)

CPA: Panamá (Claro)

CPW: Reino Unido (Carphone Warehouse)

CRC: Chile

CRG: Croácia

CRM: América do Sul (Moviestar)

CRO: Croácia (T-Mobile)

CTC: China (China Telecom)

CTE: Honduras

CTI: Argentina (Claro)

CTP: Paraguai (Claro)

CTU: Uruguai (Claro)

CWT: Taiwan

CWW: Jamaica

CYO: Chipre (Cytamobile Vodafone)

CYV: Chipre (Vodafone)

DBT: Alemanha

DDE: Alemanha (Congstar)

DHR: Croácia (Bonbon)

DNL: Holanda (Ben NL)

DOO: República Dominicana

DOR: República Dominicana (laranja)

DPL: Polônia (Heyah)

DRE: Áustria (3 Hutchison)

DTM: Alemanha (T-Mobile)

EBE: Equador

ECT: Nigéria

GBL: Bulgária

ORO: Romênia (laranja)

GCF: Fórum Global de Certificação

LYS: Líbia

MXO: México

GLB: Filipinas (Globo)

HUT: Austrália (Três/Vodafone)

OPS: Austrália (Optus)

MSR: Sérvia (Telenor)

MOT: Eslovênia (Mobitel)

NPL: Nepal

O2C: República Tcheca (O2C)

UM: Áustria

KDO: Canadá (Koodo Mobile)

MTZ: Zâmbia (MTN Zâmbia)

PHB: Bélgica

OIT: Israel

HTS: Suécia (Tre)

ORX: Eslováquia

KSA: Arábia Saudita

MOB: Áustria (A1)

PGU: Guatemala

JED: Arábia Saudita

PHE: Espanha

ORN: França

MWD: Marrocos (MWD)

MBM: Macedônia (T-Mobile)

IDE: Polônia (laranja)

MED: Marrocos

MOZ: Suíça

LUX: Luxemburgo

NZC: Nova Zelândia

PNT: Peru (Nextel)

ICE: Costa Rica

MAX: Áustria (T-Mobile)

O2U: Reino Unido (O2)

KDO: Canadá (Koodo Mobile)

PGU: Guatemala

UM: Áustria

KEN: Quênia

KTC: Coréia (KT Corporation)

NPH: Holanda

MAX: Áustria (T-Mobile)

ORX: Eslováquia

PBS: Panamá

IRD: Eslováquia (laranja)

ORS: Eslováquia

O2C: República Tcheca (O2C)

OPS: Austrália (Optus)

JDI: Jamaica

BTT: Canadá (Bielorrússia)

ORC: França

MSR: Sérvia (Telenor)

PNT: Peru (Nextel)

PGU: Guatemala

PBS: Panamá

PAN: Hungria (Telenor)

INU: Índia

UM: Áustria

MRU: Maurício

O2C: República Tcheca (O2C)

PNT: Peru (Nextel)

PRO: Bélgica (Proximus)

HUT: Austrália (Três/Vodafone)

ITV: Itália

LUC: Coréia (LG Uplus)

MAX: Áustria (T-Mobile)

MM1: Cingapura

OPS: Austrália (Optus)

MEIO: Iraque

PAN: Hungria (Telenor)

KDO: Canadá (Koodo Mobile)

PLS: Polônia (PLUS)

O2U: Reino Unido (O2)

PCW: Panamá (cabo e sem fio)

MOZ: Suíça

IRD: Eslováquia (laranja)

ORO: Romênia (laranja)

INS: Índia

ORA: Reino Unido (laranja)

KEN: Quênia

KTC: Coréia (KT Corporation)

LUC: Coréia (LG Uplus)

NEE: países nórdicos

NZC: Nova Zelândia

Bem, esses são todos os códigos de região CSC para dispositivos Samsung Galaxy. Se você não encontrar seu código CSC nesta lista, informe-nos na seção de comentários e descobriremos.

Conclusão

Bem, é assim que você pode encontre o código de região do seu Samsung Galaxy CSC. Esperamos que você tenha achado este guia útil. Também mencionamos os códigos que se assemelham à sua região para sua facilidade de uso. Se você ainda tiver alguma dúvida ou pergunta, comente abaixo e iremos resolvê-los o mais rápido possível.

