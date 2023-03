Como escolher uma universidade? Confira algumas dicas

Escolher a melhor universidade para você: separamos algumas dicas que irão te ajudar

Todos nós sabemos que não é fácil escolher uma universidade ou faculdade para iniciar o seu percurso no nível superior. Afinal, o Brasil possui mais de 2500 instituições de ensino superior com ótimas ofertas de cursos e oportunidades.

Para que você consiga entender qual é a melhor universidade para você, separamos um resumo com algumas dicas que irão te ajudar. Confira!

Pesquise dados sobre a instituição

Para conhecer mais sobre a universidade ou faculdade em questão você pode procurar sobre os índices que ela possui de acordo com os critérios do Inep, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Educacionais Anísio Teixeira. Dentre os principais critérios, podemos mencionar o “conceito institucional” e o “Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição”.

Você também pode buscar informações sobre o Conceito de Curso da universidade e do seu curso de interesse na mesma, bem como dados sobre o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade).

Todas essas informações te ajudarão a entender melhor o perfil da universidade e do curso no qual você está interessado.

Entenda o processo seletivo

Se você encontrar uma instituição de ensino interessante, é fundamental que você entenda como o processo seletivo para ingressar na mesma funciona.

Se você está interessado em uma universidade federal ou estadual, por exemplo, saiba que o processo seletivo pode ser competitivo e que você pode precisar de um tempo de preparação para conseguir ingressar.

Busque todas essas informações sobre formas de ingresso e vestibulares diretamente no site da universidade/faculdade ou em sites confiáveis, como o Notícias Concursos.

Conheça a infraestrutura da universidade

É importante que você conheça as principais oportunidades que esse centro universitário oferece em relação à infraestrutura universitária. Busque informações sobre as salas de aula, bibliotecas, laboratórios, etc. Afinal, tudo isso irá influenciar muito a qualidade dos seus estudos no local.