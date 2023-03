Como escrever um texto argumentativo

O texto argumentativo é o modelo mais cobrado em provas de redação dos vestibulares tradicionais. Através desse tipo de texto, o autor busca convencer o leitor do seu ponto de vista através de argumentos. Nesse sentido, o texto argumentativo apresenta uma tese, uma opinião sobre um determinado tema e também informações que fundamentem esse ponto de vista.

O texto dissertativo-argumentativo é composto em estrutura que envolve introdução, desenvolvimento e conclusão. É necessário que haja também uma reflexão crítica acerca do tema abordado. Por isso, é fundamental apresentar argumentação sólida, com um bom embasamento.

Como construir uma boa argumentação?

Para criar uma boa argumentação, uma estratégia eficiente é mostrar exemplos consistentes que se relacionem com os fundamentos apresentados. Nesse sentido, busque desenvolver e aprofundar as ideias, trazendo questões que provoquem a reflexão dos leitores.

É necessário construir um discurso claro, objetivo e coerente, com um encadeamento lógico e compreensível. Todas as informações registradas devem ser baseadas em fontes confiáveis. Portanto, mantenha-se sempre bem informado e por dentro dos acontecimentos mais relevantes no contexto nacional e internacional. Uma maneira de estar atualizado é criar o hábito de ler jornais, revistas e outras reportagens online e acompanhar as redes sociais.

A elaboração de um bom texto argumentativo exige também uma certa prática. Por isso, durante o período de estudo, estabeleça o hábito de construir um esboço para suas redações. Durante a escrita do texto, organizar o assunto em tópicos vai otimizar o tempo e facilitar o encadeamento dos argumentos utilizados. Desse modo você poderá estabelecer a estrutura e definir onde encaixar cada informação.

Por fim, é importante embasar os argumentos apresentados e usar o maior número possível de elementos persuasivos, retomando-os ao final do texto para conduzir o pensamento do leitor a uma conclusão significativa.

